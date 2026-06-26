Cabo Verde enfrenta a Arabia Saudita en duelo decisivo del Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- Cabo Verde se ha colocado como una de las grandes sorpresas de este Mundial 2026 y en la tarde de este viernes enfrenta a Arabia Saudita, en un duelo en el que ambos sueñan con poder meterse a los 16avos de final.

Cabo Verde, sorpresa del Mundial 2026

La escuadra africana arriba a este último partido de la fase de grupos con dos unidades, pero con una esperanza de conseguir un triunfo que, con una combinación de resultados, los podría meter hasta como líderes a la siguiente ronda del torneo de la FIFA.

Con Vozinha como la gran figura, Cabo Verde se aferra a la esperanza de llegar para así continuar engrandeciendo su historia en este certamen de selecciones.

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Arabia Saudita y sus posibilidades en el Mundial 2026

Por su parte, Arabia Saudita también tiene ligeras posibilidades de llegar a la siguiente instancia, ya que solamente cuenta con un punto. En caso de ganar estarían alcanzando cuatro unidades, por lo que podría colarse como un mejor tercero, pero dependería de otros para saber si está o no en la siguiente ronda.

No hay otra opción que ganar para ambas naciones si quieren mantener su sueño vivo de poder estar en la instancia siguiente en esta Copa del Mundo.

Cabo Verde vs Arabia Saudita: Horario y transmisión

· Horario: 18:00 horas del centro de México

· Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX con pase mundialista.