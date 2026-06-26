SNTE rechaza chantaje en negociación con CNTE y SEP

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazó y condenó cualquier forma de chantaje, extorsión, provocación, radicalización o violencia, con referencia a las mesas de negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

SNTE condena chantaje y violencia en negociación CNTE-SEP

"No coincidimos en la violencia y extorsión como formas de presión política, fundada en la idea de que sólo mediante paros, bloqueos, conflictos y afectación a terceros, se pueden lograr conquistas", comentaron en un comunicado.

"La diferencia entre el SNTE y la CNTE es evidente; en el SNTE, creemos en la unidad como fuerza preponderante e instrumento de transformación", agregó.

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Estrategia responsable y diálogo permanente del SNTE

"Por ello, somos la expresión mayoritaria, legítima y legal de las maestras y los maestros en todo el país. Los avances, logros y conquistas obtenidos han sido producto de una estrategia responsable, democrática, institucional y transparente. La calidad y viabilidad de nuestras propuestas, así como la capacidad de diálogo y negociación tienen como asidero la permanente consulta nuestras compañeras y compañeros", concluyó.