Javier Aguirre cumple su quinta participación en una Copa del Mundo

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El

no fue el único protagonista de la inauguración en lograr una marca histórica en la Copa del Mundo.

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, entrenador de la Selección Mexicana, festejó con una victoria su quinta presencia en el torneo.Hace 40 años, el "" comenzó su historia en la Copa del Mundo como parte de la Selección Mexicana que jugó el Mundial del 86. En ese entonces, bajo las órdenes de, Aguirre jugó los cinco partidos como titular. De hecho, desde que tomó las riendas del Tricolor por tercera vez, repitió hasta el cansancio que le ha dicho a sus jugadores que no hay mejor sentimiento que jugar una Copa del Mundo en casa.Aguirre fue elegido como elpara dirigir al Tricolor rumbo a este Mundial por suen el banquillo y la certeza de que transmitirá elque necesitan los jugadores en el campo de juego.El "" ofrece lade haber participado como, auxiliar y técnico. Su segunda Copa del Mundo la vivió comodeen Estados Unidos 1994, tras retirarse como futbolista en Chivas un año antes. Ese fue el antes y el después en la carrera del "", que empezó su camino como director técnico.Como cerebro del Tricolor, esta es la tercera Copa del Mundo que dirige. La primera vez fue en, donde sus estrellas eran, Jared Borgetti y Cuauhtémoc Blanco. Lamentablemente, el recuerdo que queda es la dolorosa eliminación en octavos de final contra Estados Unidos.Su segunda oportunidad en el torneo de naciones más importante llegó ocho años después, en. Ya con lade haber dirigido equipos importantes en Europa, Aguirre llevó al Tri nuevamente a octavos de final, pero fue eliminado por Argentina con polémica incluida.A sus, el "" dirigirá su quinta y probablemente última Copa del Mundo, pero lo hace con la misma pasión yque mostró hace 40 años comoLa misión y el sueño sigue siendo el mismo: pasar de cuartos de final.