Denuncian agresiones de SSC a periodistas en Mundial 2026 CDMX

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y periodistas, un hombre y tres mujeres, fueron presuntamente agredidos por elementos de la

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(SSC) durante las manifestaciones alrededor del Estadio Ciudad de México, donde arrancó la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.A través de redes sociales, el medio de comunicación "" denunció que su colaboradory la reportera independiente Ámbar Ruiz habían sido arrestados por policías de la Ciudad de México en Anillo Periférico, a la altura del centro comercial Gran Sur, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán.Ambos fueronmás tarde y, en un video, explicaron que estaban caminando cuando elementos de lalos detuvo con el fin de buscar explosivos entre sus pertenencias, los cuales. "No nos dejaron ir, preguntamos por qué, pero no respondían. Un superior llegó y nos dijo que por pegar propaganda nos iban a remitir al juez cívico; nosotros no estábamos pegando nada".Luego, Hernández y Ruiz fuerony subidos a una patrulla para llevarlos a lade. Más adelante, los dejaron bajar de este vehículo "porque tenían un problema con las manifestaciones del Mundial. Nos liberaron, estamos bien, gracias a todos por la", concluyeron.Por otro lado, la SSC, a cargo de, informó en X que policías se dieron cuenta de que los dos periodistas llevaban bolsas "en las que posiblemente portaban objetos aptos para agredir, por lo que para descartar un probable hecho delictivo les realizaron una".Además, dicha dependencia aseguró que tras comprobar que no llevaban algún objeto que pusiera en peligro a la gente, "debajo de una cámara delse les permitió que siguieran su paso".Encapsulan aEspinosa yEscaleraLa segunda agresión ocurrió contra dos mujeres de nombreEspinosa yEscalera en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, quienes fueronpor elementos de laEn la grabación, compartida mediante redes sociales, se observa a unquitarle a una de ellas una. Cuando la persona que graba grita "¡Déjenla!", otrale avienta unaAl momento, ni lani Vázquez han aclarado el segundo hecho.El pasado 9 de junio, la asociación civilactivó laen la capital del país, Jalisco y Nuevo León, sedes mundialistas, dedicada a monitorear la cobertura periodística de dicho evento deportivo y las manifestaciones, y los ataques contra la prensa.