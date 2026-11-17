¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Por primera vez en décadas, médicos de Estados Unidos están dando la voz de alarma sobre bebés que llegan al mundo con sarampión.

Estados Unidos reporta aumento de sarampión congénito en 2025

El sarampión congénito ocurre cuando una mujer embarazada transmite el virus a su feto en el útero. Puede provocar complicaciones graves o incluso ser mortal para los recién nacidos.

Desde que comenzó el 2025 hasta el fin de este septiembre, se reportaron 13 casos de sarampión congénito a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), durante amplios brotes de sarampión, según cifras preliminares publicadas el lunes en una revista médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Este es un fenómeno completamente nuevo", expresó Michael Osterholm, quien dirige el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

El surgimiento de esta afección está impulsado por la disminución de las tasas de vacunación, lo cual ha alimentado la propagación del virus hasta tal punto que se prevé que la Organización Panamericana de la Salud anuncie oficialmente el martes que Estados Unidos ha perdido el estatus de país libre de sarampión, el cual tenía desde el año 2000. En los últimos dos años, según los CDC, ha habido más de 7.500 casos de sarampión en el país.

"Ahora estamos viendo niveles de sarampión que no hemos visto en 30 años", declaró el doctor Adam Ratner, miembro del comité de enfermedades infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría. "Cuando se tiene el sarampión bajo control", el sarampión congénito no ocurre.

Las cifras preliminares de casos se difundieron en una alerta de salud pública publicada por la revista médica NEJM Evidence, en colaboración con el centro que dirige Osterholm. La alerta también indicó que hubo 112 casos de sarampión confirmado durante el embarazo, casi todos entre mujeres que no se vacunaron contra esta enfermedad previamente o cuyo estado de vacunación era desconocido. La alerta indicó que vacunarse antes del embarazo y mantener altas tasas de vacunación en la comunidad "son importantes para prevenir el sarampión y las complicaciones relacionadas". Científicos de los CDC redactaron la alerta.

Recomendaciones y riesgos del sarampión congénito

La orientación de la academia de pediatría sobre el sarampión congénito ya está llegando a los médicos. Y el mes pasado el departamento de salud de Pensilvania publicó un aviso para proveedores de atención médica, escuelas, guarderías y otros en el estado, que actualmente tiene el mayor brote de sarampión en el país.

Una nueva realidad permite que surja el sarampión congénito. Las personas adquieren inmunidad contra el sarampión al contraer la enfermedad o al vacunarse. Antes de que existieran las vacunas, muchas personas se infectaban en la infancia con el virus, el cual es extremadamente contagioso. Más tarde, las altas tasas de vacunación protegieron a todos. Pero una realidad nueva e histórica —moldeada tanto por el éxito de la vacuna como por el escepticismo reciente hacia ella— ha desencadenado el sarampión congénito.

"Lo que está pasando es que tenemos a tantas mujeres en edad fértil que no se vacunaron en los últimos 25 años, ni han estado nunca expuestas al sarampión porque durante los últimos 25 años hemos logrado contenerlo", explicó Osterholm. "Ahora este grupo es altamente susceptible al sarampión".

Los médicos dicen que la mejor manera de prevenir la enfermedad es que las mujeres reciban la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola, conocida como triple viral (MMR), antes del embarazo. Esto también protege al feto, ya que los anticuerpos pasan de la madre al bebé a través de la placenta. La protección puede durar unos meses después del nacimiento.

La MMR no puede administrarse durante el embarazo. Las mujeres no vacunadas que nunca han tenido sarampión y se exponen a la enfermedad mientras están embarazadas pueden recibir, dentro de los seis días siguientes, una solución que contiene anticuerpos para reducir el riesgo de infección y complicaciones.

El sarampión congénito puede dañar gravemente a los bebés. Si una mujer contrae sarampión hacia el final del embarazo, hay una buena probabilidad de que lo transmita. Se estima que entre el 25% y el 30% de los bebés nacidos de alguien que contrae sarampión poco antes del parto pueden infectarse, según el grupo de pediatría.

Se considera que los bebés tienen sarampión congénito si estuvieron expuestos en el útero y los médicos encuentran evidencia de sarampión muy poco después del nacimiento. Los síntomas comunes incluyen fiebre, ictericia y una erupción cutánea de sarampión. Entre las complicaciones graves se incluyen neumonía, encefalitis y una afección rara conocida como panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE), un trastorno cerebral que por lo general se desarrolla muchos años después de una infección por sarampión y casi siempre es mortal.

Ratner, quien escribió un libro sobre el sarampión, dijo que hay indicios de que los niños con sarampión congénito tienen un mayor riesgo de padecer SSPE y podrían manifestarlo antes —tras haber padecido sarampión— que otros niños. "Eso es algo sobre lo que, tristemente, estamos aprendiendo más", comentó.

Los médicos temen que las cosas puedan empeorar si las tasas de vacunación siguen bajando. Se considera poco probable que haya brotes si una comunidad tiene una tasa de vacunación de MMR del 95%, pero las tasas en muchas comunidades han caído por debajo de ese umbral. A nivel nacional, señalaron los CDC, el 92,4% de los niños de kínder en Estados Unidos en 2025-26 recibió las vacunas MMR requeridas.

Esto pone en riesgo a muchas personas vulnerables, incluidos los bebés demasiado pequeños para ser vacunados. La primera dosis de MMR se administra de forma rutinaria entre los 12 y 15 meses de edad, y lo más temprano que los bebés pueden recibir las vacunas es a los 6 meses, en zonas con brotes.

"Necesitamos volver al punto en el que todos los que pueden vacunarse estén siendo vacunados, y eso va a requerir algo de labor", sostuvo Ratner. "Va a ser mucho trabajo por parte de los pediatras, las instituciones de salud pública y muchos otros. Pero es algo importante que debemos llevar a cabo".