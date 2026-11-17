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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha incorporado a Juan Carlos Cuervo Escalona, quien fue director de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Lista de Personas Bloqueadas. Esta medida se adopta tras identificar posibles operaciones relacionadas con recursos de origen ilícito, vinculadas a supuestas irregularidades en contrataciones electorales. Según el análisis de la UIF, Cuervo Escalona estaría involucrado en un esquema de contratación con diversas empresas que proveen materiales y servicios electorales, donde se habrían observado prácticas de simulación de competencia y un posible uso indebido de recursos públicos.

Además, se ha revelado que los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas tenían a Cuervo Escalona como contacto dentro del INE, mucho antes de la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo. El exfuncionario ingresó al INE a finales de 2003, durante el mandato de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

La UIF señaló que se han detectado operaciones en efectivo y movimientos bancarios que podrían ser indicativos de irregularidades financieras asociadas a este esquema. Se identificó que Cuervo Escalona habría actuado como apoderado legal de algunas empresas del sector electoral.

La UIF ha dejado claro que el exfuncionario sigue en la Lista de Personas Bloqueadas y, por tanto, está sujeto a las restricciones establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como a otras normativas aplicables. Estas medidas incluyen la suspensión de actos, operaciones y servicios financieros, afectando directamente su capacidad para operar en el sistema financiero.

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Este acontecimiento resalta el enfoque de la UIF en investigar y desactivar posibles maniobras ilegales dentro del entorno electoral en el país, siguiendo la línea de acción para fortalecer la transparencia y la legalidad en los procesos electorales.