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El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez inició este martes 17 de noviembre un programa de descuentos en multas y recargos del impuesto predial para contribuyentes con adeudos. La rebaja es de 60 por ciento para viviendas y de 30 por ciento para terrenos.

El programa estará vigente hasta el 16 de diciembre.

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz informó que los descuentos podrán aplicarse en todos los puntos de atención del municipio, incluidos los módulos de Catastro Móvil.

El lunes 16 de noviembre concluyó el programa anterior, que ofrecía un descuento de 100 por ciento en multas y recargos para viviendas y de 50 por ciento para terrenos.

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