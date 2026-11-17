Un herido en choque de camioneta sobre Himno Nacional
Paramédicos de la SSPC trasladaron al conductor para atención médica tras el accidente vial.
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Una persona resultó lesionada en choque de vehículo contra objeto fijo en la avenida Himno Nacional y glorieta de la Revolución.
El incidente se suscitó a las 12:30del domingo, cuando el chofer de una camioneta Ford de color blanco, era guiada sobre la avenida Himno Nacional con dirección al hospital central.
Al llegar a la glorieta Revolución impactó con el poste metálico de las cámaras del C4, para seguir su trayectoria y quedar finalmente en el carril derecho de la rotonda.
Al sitio arribaron paramédicos de la SSPC, quienes trasladaron al conductor para su atención médica especializada.
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