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Una persona resultó lesionada en choque de vehículo contra objeto fijo en la avenida Himno Nacional y glorieta de la Revolución.

El incidente se suscitó a las 12:30del domingo, cuando el chofer de una camioneta Ford de color blanco, era guiada sobre la avenida Himno Nacional con dirección al hospital central.

Al llegar a la glorieta Revolución impactó con el poste metálico de las cámaras del C4, para seguir su trayectoria y quedar finalmente en el carril derecho de la rotonda.

Al sitio arribaron paramédicos de la SSPC, quienes trasladaron al conductor para su atención médica especializada.

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Peritos de la SSPC municipal toman conocimiento del incidente.