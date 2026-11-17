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NUEVA ORLEANS (AP) — Jeremiah Fears aportó 19 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes para lograr el primer triple-doble de su carrera, y los Pelicans de Nueva Orleans cortaron una racha de seis derrotas al vencer el lunes por 115-94 a los Warriors de Golden State.

Jeremiah Fears y la actuación clave para los Pelicans

Saddiq Bey, quien encestó cinco triples, tuvo 23 unidades y Zion Williamson sumó 16 para Nueva Orleans, que se fue arriba 35-11 tras el primer cuarto y sostuvo una ventaja que llegó a ser de 31 puntos en el tercer periodo. El pívot de los Pelicans, Yves Missi, capturó 14 rebotes en su segundo partido desde que regresó de una lesión de rodilla que lo dejó fuera 11 encuentros.

Impacto de la ausencia de Stephen Curry en Warriors

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Yaxel Lendeborg anotó 28 tantos, la mayor cifra del partido; Brandin Podziemski consiguió 15 y Gui Santos agregó 12 por los Warriors, que perdieron por tercera juego consecutivo. Fue la segunda derrota seguida de Golden State por más de 20 puntos, después de caer el viernes por 123-85 en San Antonio.

Los Warriors no cuentan con Stephen Curry, quien estará fuera al menos dos semanas por un desgarro en el oblicuo derecho sufrido en la derrota 115-108 en Houston el miércoles.

Golden State acertó 11 de 46 (23.9%) en triples y terminó atinando 33.3% (28 de 84) en tiros de campo.