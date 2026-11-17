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LONDRES (AP) — Las mujeres británicas que habían sido declaradas culpables de interrumpir ilegalmente sus embarazos en virtud de una ley de la época victoriana fueron indultadas automáticamente el lunes.

Parlamento británico aprueba despenalización del aborto

La medida se llevó a cabo después de que el Parlamento aprobara una votación histórica el año pasado para despenalizar el aborto, al derogar una sección de la Ley de Delitos contra la Persona de 1861.

Las mujeres que recibieron una amonestación de la policía también fueron indultadas, y a las mujeres arrestadas o investigadas por poner fin a su propio embarazo se les eliminaron esos detalles de sus antecedentes penales. No tuvieron que solicitar indultos, y algunos se concedieron de manera póstuma.

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"Durante demasiado tiempo, las mujeres han afrontado las consecuencias devastadoras de leyes obsoletas sobre el aborto", manifestó Heidi Stewart, directora general del British Pregnancy Advisory Service, una organización independiente especializada en salud sexual y reproductiva. "Aunque ningún indulto puede deshacer la angustia y el trauma que estas mujeres han vivido, este cambio histórico en la ley reconoce el profundo daño causado por su criminalización y representa un paso significativo rumbo a la justicia".

Impacto y testimonios sobre la criminalización del aborto

El gobierno no proporcionó la cifra de mujeres afectadas. Pero Tonia Antoniazzi, la diputada del Partido Laborista que presentó la enmienda de despenalización, señaló que la policía había investigado a más de 100 mujeres sospechosas de someterse a abortos ilegales en los cinco años previos a la votación del año pasado. Eso incluyó a algunas que sufrieron abortos espontáneos naturales y mortinatos.

Antoniazzi describió cómo, en el pasado, mujeres sospechosas de abortar ilegalmente un feto eran "arrastradas desde camas de hospital a celdas policiales" e interrogadas, cuando deberían haber recibido atención.

"Este trauma no puede borrarse, pero espero que esto ofrezca cierto alivio del dolor que estas mujeres han soportado, permitiéndoles volver a participar plenamente en la sociedad, vivir sus vidas al máximo y desempeñar los trabajos que siempre han querido", agregó.

Según la ley vigente, los médicos pueden practicar abortos legalmente en Inglaterra, Escocia y Gales hasta las 24 semanas de embarazo, y más allá de ese plazo bajo circunstancias especiales, como cuando la vida de la madre esté en peligro. El aborto en Irlanda del Norte fue despenalizado en 2019.

En virtud de la Ley de Crimen y Policía, que entró en vigor previamente este año, las mujeres que interrumpan un embarazo en cualquier etapa no enfrentarán cargos penales.

La medida fue rechazada por grupos opuestos al aborto, los cuales argumentaron que abriría la puerta al aborto bajo demanda en cualquier etapa del embarazo.

La ley se modificó tras procesos judiciales de alto perfil, incluido el encarcelamiento de una madre de tres hijos, el cual provocó indignación entre los defensores del derecho al aborto.

Carla Foster fue sentenciada a más de dos años de prisión en 2023 por inducirse médicamente un aborto cuando llevaba cerca de ocho meses de embarazo. Un tribunal de apelaciones la dejó en libertad un mes después, diciendo que el caso requería "compasión, no castigo".

Otra mujer, Nicola Packer, fue absuelta de un cargo por autoadministrarse ilegalmente veneno o una sustancia nociva con la intención de provocar un aborto espontáneo. Packer, que tomó medicación abortiva cuando tenía unas 26 semanas de embarazo, declaró que no sabía que llevaba embarazada más de 10 semanas.