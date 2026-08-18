Estampida en India deja siete muertos

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Nueva Delhi, India.- Al menos siete personas fallecieron y otras 14 resultaron heridas el lunes en una estampida que se desató cuando feligreses intentaban entrar al templo hinduista de Ashok Dham, en el estado norteño indio de Bihar, según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió en la mañana del lunes cuando un poste de luz se desplomó en la parada de trenes de Ashok Dham, lugar donde los peregrinos se congregaban para entrar al templo y ofrecer agua al dios Shiva en el marco del mes sagrado de Shravan, según explicó el magistrado del distrito de Lakhisarai, Shailendra Kumar, a la agencia local ANI.

"Cuando el poste se derrumbó, se extendió el rumor de que un cable con corriente había caído sobre la gente (...) Esto provocó presión en la cola de mujeres del lado izquierdo. Entonces, las mujeres cayeron una encima de la otra", indicó la agencia Kumar, añadiendo que todas las víctimas morales son mujeres.

El jefe de Gobierno de Bihar, Samrat Choudhary, anunció que su administración dará una indemnización de 400,000 rupias (4,184 dólares) a los familiares directos de cada una de las personas fallecidas.

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