Periodistas presos ganan el Sájarov

Estrasburgo, Fra.- El periodista bielorruso Andrzej Poczobut y la periodista georgiana Mzia Amaglobel han sido los ganadores del premio Sájarov a la libertad de conciencia, que otorga anualmente el Parlamento Europeo en reconocimiento a una contribución excepcional en el área de los derechos humanos, anunció su presidenta, Roberta Metsola.

Poczobut es un periodista y ensayista bielorruso conocido por sus críticas al régimen de Alexander Lukashenko y en 2021 fue sentenciado a ocho años de prisión, mientras que Amaglobeli fue detenida por participar en protestas antigubernamentales.

“Ambos son periodistas actualmente en prisión bajo cargos inventados, simplemente por hacer su trabajo y por alzar su voz contra la injusticia. Su valentía les ha convertido en símbolos de la lucha por la libertad y la democracia. Esta casa está con ellos y con todos los que siguen pidiendo libertad”, dijo Metsola.

Se trata del primer premio Sájarov que recae en una ciudadana georgiana en los casi cuarenta años de historia del galardón, mientras que para la resistencia al régimen de Lukashenko en Bielorrusia es el cuarto reconocimiento en derechos humanos.

