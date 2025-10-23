JD Vance garantiza desarme de Hamás

Tel Aviv, Israel.- Mientras altos funcionarios y enviados de Estados Unidos visitan Israel esta semana para intentar reforzar el acuerdo de alto al fuego en Gaza, el vicepresidente JD Vance buscó el miércoles calmar públicamente las preocupaciones dentro de Israel de que la administración Trump estaba dictando términos a su aliado más cercano en la región.

“No queremos en Israel un estado vasallo, y eso no es lo que es Israel. Queremos una asociación, queremos un aliado”, afirmó Vance junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre si Israel se estaba convirtiendo en un “protectorado” de Estados Unidos.

Netanyahu —quien se reunirá con el secretario de Estado Marco Rubio el viernes— expresó sentimientos similares antes, incluso cuando reconoció que los aliados tienen diferencias de opinión mientras buscan avanzar con un acuerdo de alto al fuego.

Vance reconoció que el camino hacia una paz a largo plazo está lleno de enormes obstáculos, pero al mismo tiempo trató de mantener el tono optimista que expresó el martes a su llegada a Israel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Tenemos una tarea muy, muy difícil por delante, que es desamar a Hamás pero reconstruir Gaza para mejorar la vida de las personas en Gaza, pero también para asegurar que Hamás ya no sea una amenaza para nuestros amigos en Israel. Eso no es fácil”, declaró Vance. “Hay mucho trabajo por hacer, pero me siento muy optimista sobre dónde estamos”.

La incertidumbre persiste sobre los próximos pasos en el alto al fuego, incluida la gobernanza del territorio después de la guerra y el desarme de Hamás.

Vance indicó que los funcionarios están ideando la composición de la fuerza de seguridad internacional, mencionando a Turquía e Indonesia como países que podrían aportar soldados. Vance estaba flanqueado por banderas de varios países que se espera participar, incluidos Alemania, Dinamarca y Jordania.

Israel ha tenido relaciones tensas con Turquía en los últimos años, y no está claro si Israel permitiría que sus tropas participen.

Decenas de personas se reunieron fuera del Hospital Nasser en Jan Yunis para oraciones fúnebres sobre los cuerpos de 54 palestinos que habían sido devueltos desde el inicio del alto al fuego.