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EU e Irán siguen sus contraataques

Ejército de Estados Unidos derribó cuatro drones iraníes

Por AP

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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EU e Irán siguen sus contraataques
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      Washington.- El ejército de Estados Unidos afirmó el viernes que derribó cuatro drones iraníes que fueron lanzados hacia el estrecho de Ormuz, y que en respuesta atacó instalaciones de radares de vigilancia costera de Irán.

      "Los drones de ataque representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional", dijo el Comando Central de Estados Unidos en redes sociales. El ejército está ejerciendo un bloqueo a los puertos iraníes en respuesta al control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, un corredor crucial para los embarques mundiales de petróleo y gas natural, lo que ha disparado los precios de la energía.

      Fue el más reciente episodio de ataques y contraataques que han presionado el frágil alto el fuego en la guerra y los intentos de alcanzar un acuerdo para extender esa tregua.

      A principios de esta semana, drones iraníes dañaron gravemente una terminal de pasajeros en el principal aeropuerto de Kuwait, lo que provocó la muerte de una persona, dejó decenas de heridos y cerró brevemente el aeródromo.

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      A pesar de que los ataques suscitaron nuevas preocupaciones de que el alto el fuego pudiera colapsar, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a reporteros el viernes que "la situación con Irán parece estar yendo bastante bien".

      "Vamos a salir de Irán muy rápidamente y va a ser muy fuerte de una manera u otra, ya sea que se trate de un pedazo de papel o de la manera muy dura", dijo Donald Trump en un evento con agricultores en Wisconsin. "La manera muy dura quizás sea la manera más fácil, pero vamos a salir".

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