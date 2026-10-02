EU envía miles de tropas a Oriente Medio

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Washington.- El ejército estadounidense ha enviado aproximadamente 9.000 soldados a bordo de una flota de barcos rumbo al Oriente Medio, indicó un funcionario de Estados Unidos el jueves. El refuerzo de la presencia militar estadounidense se produce luego que el presidente Donald Trump advirtiera que podrían avecinarse nuevos ataques contra Irán.

El movimiento de efectivo, que incluye un tercer portaaviones, subraya la dinámica en rápida evolución de la guerra de Trump contra Irán mientras sopesa su próximo movimiento, con las elecciones intermedias en Estados Unidos muy presentes y nuevas señales de que la naturaleza del conflicto podría volverse más compleja.

A pesar de sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña que duraría pocas semanas, Trump ha amenazado que una escalada posterior a las elecciones intermedias sigue siendo una opción viable. Además, para complicar aún más la situación, el mandatario dijo a reporteros el jueves que los primeros indicios sugieren que Irán está vinculado al copiloto de FlyDubai que apuñaló a su capitán e intentó estrellar un vuelo con destino a Israel.

Por su parte, la flota de barcos que ahora se dirige a Oriente Medio transporta en conjunto a más de 7,000 marineros y 2,000 infantes de Marina.

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Dado el personal ya desplegado en Oriente Medio, la medida elevará la presencia naval de Estados Unidos a una cifra inusualmente alta de más de 20.000 marineros e infantes de Marina y cientos de aeronaves.