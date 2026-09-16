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EU reconoce que tiene armas en el espacio

Por AP

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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EU reconoce que tiene armas en el espacio
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      Washington.- Estados Unidos confirmó por primera vez que ha desplegado armas en el espacio, una revelación notable tras advertencias previas sobre países como Rusia, que posiblemente estén convirtiendo la inteligencia artificial en arma en una frontera global que, durante mucho tiempo, los tratados han acordado que se utilizarán solo con fines pacíficos.

      El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, manifestó en la Conferencia de Ciberseguridad Aérea y Espacial en Maryland que EU ha desplegado "armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios".

      Meink no detalló cuáles eran las armas, cómo funcionan ni si estaban apuntando a otros objetos en el espacio o en la Tierra.

       Estados Unidos había anunciado hace dos años que Rusia estaba desarrollando una nueva arma antisatélite basada en el espacio, aunque la Casa Blanca indicó entonces que el peligro no era inminente.

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      Pero los informes sobre el arma antisatélite reflejan preocupaciones de muchos datos sobre amenazas espaciales de Rusia y China, dado que gran parte de la infraestructura estadounidense depende de las comunicaciones satelitales. Estados Unidos también ha demostrado anteriormente su propia capacidad para derribar satélites desde la Tierra.

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