EU revoca la visa de Mahmud Abás

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, revocó las visas del presidente palestino Mahmud Abás y de otros 80 funcionarios antes de la reunión anual de la Asamblea General de la ONU del próximo mes, un paso que la Autoridad Palestina denunció como contrario al derecho internacional.

Un funcionario del Departamento de Estado, que habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre asuntos de visas que normalmente son confidenciales, reveló el viernes que Abás y otros funcionarios de la Autoridad Palestina estaban entre los afectados por las nuevas restricciones de visa. Sin embargo, a los representantes palestinos asignados a la misión de Naciones Unidas se les otorgaron excepciones.

La medida es la más reciente de una serie de pasos que el gobierno del presidente Donald Trump ha tomado para aplicarles restricciones de visa a palestinos. El Departamento de Estado también suspendió un programa que permitía a niños palestinos heridos de Gaza venir a Estados Unidos para recibir tratamiento médico después de que algunos conservadores protestaran en redes sociales.

La Autoridad Palestina criticó la revocación de visas, llamándola una violación de los compromisos de Estados Unidos como país anfitrión de Naciones Unidas, e instó al Departamento de Estado a revertir su decisión.

Señaló en un comunicado que la presidencia palestina “expresó su profundo pesar y asombro” por la decisión de las visas, la cual “contraviene el derecho internacional y el Acuerdo de Sede, especialmente porque el Estado de Palestina es un miembro observador de Naciones Unidas”.