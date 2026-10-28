Vaticano presenta exposición con papamóviles usados desde 1930

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CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El Vaticano está inaugurando una celebración del papamóvil, el vehículo hoy ya icónico que durante casi un siglo ha permitido a los papas acercarse a los fieles de todo el mundo.

Los Museos Vaticanos presentaron el miércoles un adelanto de la exposición que conmemora "Un siglo del papamóvil", con ocho versiones Mercedes-Benz de la carroza que los papas han utilizado desde 1930. La muestra abre oficialmente al público el jueves.

Por separado, el papa León XIV —un aficionado a los automóviles— se reunió con altos ejecutivos de Mercedes-Benz y les agradeció su colaboración con la Santa Sede. En sus palabras, el pontífice, nacido en Chicago, señaló que los avances en la tecnología automotriz habían acompañado los avances y la evolución de los viajes papales.

"Con el paso de las décadas, el papamóvil ha evolucionado de ser un medio de transporte a convertirse en un instrumento de encuentro, que permite al pontífice acercarse a los fieles durante las visitas pastorales y las celebraciones públicas", afirmó León. "De este modo, su trabajo ha contribuido a facilitar la misión de la Iglesia de acercarse a las personas y llevar al mundo un mensaje de fe, de esperanza y de caridad".

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El automóvil más antiguo expuesto en la muestra fue entregado al papa Pío XI el 23 de mayo de 1930. El Mercedes-Benz Nürburg 460 contaba con un lujoso sillón tapizado en brocado de seda y acabados de fina madera y metal.

"Fue construido, diseñado y preparado específicamente para el uso papal, tanto que, con solo compararlo, se puede ver cómo pasa de lo seriado a lo único", explicó Sandro Barbagallo, curador del Departamento de Colecciones Históricas de los Museos Vaticanos.

"A partir de este punto, queda claro cómo todos los carros se fabricaron después, precisamente para permitir que el papa pudiera ser visto, pero ser visto y ver con total seguridad y, me atrevería a decir, comodidad", añadió.

Las versiones posteriores del papamóvil reflejaron las necesidades cambiantes del papa, sobre todo su necesidad de interactuar con los fieles y —más recientemente— bendecir a los bebés que le acercaban.

En 1960, el papa Juan XXIII recibió el 300 d Landaulet, con un detalle que anticipaba el cambio: las ventanillas laterales traseras desmontables permitían al futuro santo extender la mano a quienes encontraba en el camino.

En 1980, para la visita del papa Juan Pablo II a Alemania, Mercedes-Benz desarrolló el 230 G, que incorporaba otra gran innovación: una cúpula alta y transparente en la parte trasera, que brindaba seguridad, pero también garantizaba una visión clara para los millones de fieles reunidos para verlo.

En sus palabras ante los ejecutivos de Mercedes-Benz, León recordó el papamóvil eléctrico que le presentaron al papa Francisco, en consonancia con las prioridades ecológicas del pontífice argentino.

"Con este espíritu, los animo a seguir poniendo la innovación tecnológica al servicio de la dignidad humana, el cuidado de la creación y el bien común", manifestó.