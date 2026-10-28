Ataques hutíes en Yemen causan víctimas en mercado de al-Jawf

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Los rebeldes hutíes de Yemen denunciaron que ataques aéreos liderados por Arabia Saudí han matado a 14 personas en un concurrido mercado del norte del país.

Funcionarios yemeníes, mientras tanto, han pedido apoyo internacional para proteger a los civiles en Taiz mientras los hutíes, que son respaldados por Irán, estrechan su asedio a la ciudad.

Por separado, un policía que custodiaba la embajada israelí en Belgrado, la capital serbia, mató a tiros a un hombre que lo atacó con un cuchillo. La policía considera el hecho un "ataque terrorista".

A continuación, las noticias más recientes de Oriente Medio.

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Hutíes dicen que ataques aéreos liderados por Arabia Saudí matan a 14

Ataques aéreos liderados por Arabia Saudí alcanzaron un mercado abarrotado en el norte de Yemen el miércoles, matando a 14 personas, incluidos tres niños y dos mujeres, e hiriendo a otras 15, dijo un funcionario de salud hutí.

Los bombardeos alcanzaron un mercado central cerca de una gasolinera en al-Hazm, la capital de la provincia de al-Jawf, alrededor del mediodía mientras estaba lleno de compradores, declaró Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud dirigido por los hutíes, en X.

También el miércoles, el Ministerio de Transporte del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente indicó que los hutíes habían lanzado dos misiles balísticos contra el aeropuerto de Adén, según un comunicado en el sitio web del ministerio. El comunicado calificó los asaltos como "una amenaza directa para la vida de los pasajeros, las tripulaciones de aviación y los trabajadores" .

Un video difundido por el ministerio y circulado por medios locales mostró dos cráteres en la pista del aeropuerto.

Antes, el general de brigada Yahya Sarí, portavoz militar de los hutíes, había instado a los civiles a evacuar el aeropuerto, afirmando que un avión de carga militar saudí que transportaba armas estaba en las instalaciones. Sin embargo, no aportó ninguna prueba.

El aeropuerto de Adén quedó desierto tras la advertencia hutí, dijo a The Associated Press el empleado del aeropuerto Salem Al-Awlaqi. Un funcionario de seguridad que habló bajo condición de anonimato sostuvo que no quedaba personal ni agentes de seguridad. Los vuelos desde El Cairo y Mumbai con destino a Adén fueron desviados al aeropuerto de Seiyun, en la provincia yemení de Hadramawt, y se canceló un vuelo a El Cairo, dijo el funcionario.

Yemen pide ayuda mientras los hutíes estrechan el asedio de Taiz

Funcionarios del gobierno de Yemen instaron a la comunidad internacional a ayudar a proteger a los civiles y reabrir las carreteras hacia la ciudad de Taiz mientras los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, estrechaban aún más su asedio a la ciudad.

La provincia de Taiz se ha convertido en un importante frente de batalla en las últimas semanas, incluida la ciudad de Taiz, considerada la entrada al sur del país. Ha acogido a alrededor de la mitad de la población de Yemen desplazada por los últimos combates, lo que ha puesto a prueba unos recursos limitados.

El gobernador de Taiz, Nabil Shamsan, dijo que los residentes habían perdido el acceso a unos 3 millones de litros (unos 793.000 galones) de agua que antes estaban disponibles de pozos en Wadi al-Dhubab, que, según afirmó, ahora está bajo control hutí. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente esa información.

Eshraq al-Maqtari, ministra de Asuntos Legales en el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, dijo que más de 2.000 proyectiles y explosivos disparados por los hutíes habían impactado en distritos de la ciudad de Taiz en los últimos días y pidió medidas para cortar el suministro de armas y la financiación de los rebeldes.

Shamsan dijo que los combates se habían intensificado en toda la provincia mientras los hutíes desplegaban refuerzos en múltiples frentes, con la ciudad rodeada por los cuatro costados.

Ataques israelíes matan al menos a cuatro y hieren a más de 20 en el sur de Gaza

Funcionarios de salud del Hospital Nasser dijeron que un operativo a media tarde alcanzó cerca de un hospital de campaña de la Cruz Roja en Rafah el miércoles, matando a tres personas e hiriendo a otras 15, incluidas cinco de gravedad. Un lanzamiento más temprano mató a un hombre e hirió de gravedad a una mujer. Otro ataque hirió al menos a otras cinco personas.

El ejército de Israel no respondió a una solicitud de comentarios.

Más de 1.550 palestinos en Gaza han muerto por fuego israelí desde que el alto el fuego entre Israel y el grupo miliciano palestino Hamás comenzó en octubre de 2025, según el Ministerio de Salud del territorio. El ministerio mantiene registros detallados y, en general, es considerado fiable por agencias de la ONU y expertos independientes.

Mientras tanto, el ejército israelí anunció que continuaba su amplia operación en la Cisjordania ocupada en respuesta a un asalto que mató a dos soldados e hirió a otros tres la semana pasada. La operación, centrada en la ciudad de Hebrón, ha desplazado a miles de palestinos y ha impuesto estrictas restricciones a su movimiento.

Los dos hombres armados involucrados en el suceso fueron abatidos a tiros. El ejército dijo el miércoles que arrestó a otras seis personas que presuntamente estuvieron involucradas en la planificación de ataques terroristas, incluida una persona con vínculos con Hamás. Dijo que confiscó armas, incluido un rifle M16.

Muere agresor tras atacar a un guardia en la embajada de Israel en Belgrado

Un agresor armado con cuchillos atacó a un policía que custodiaba la embajada de Israel en Belgrado, Serbia, poco después de la medianoche del miércoles, informó la policía. El agente, que resultó levemente herido en la cara, respondió matando al atacante.

El ministro del Interior de Serbia, Ivica Dacic, dijo que la policía estaba tratando el incidente como un "ataque terrorista" y elevó la amenaza terrorista al nivel más alto. Se incrementó la presencia policial en lugares clave.

Describió al atacante como un menor que tenía dos cuchillos. Atacó al miembro de la Gendarmería, gritando Alá Akbar, o "Dios es grande" en árabe.