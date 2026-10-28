Ampliación de bulevar Río Santiago no concluirá en 2026: Grimaldo
Aparte, Cambio de Ruta A.C. espera que un juzgado establezca la forma de mitigación ambiental
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Mientras Jorge Grimaldo Limón, titular de la Seduvop, reconoció que la ampliación del bulevar río Santiago no concluirá en 2026, Luis González Lozano, director general de Cambio de Ruta A.C., reportó que el Poder Judicial Federal ya realizó la inspección de la obra, a fin de que el juez responsable establezca la forma de mitigación ambiental.
El funcionario estatal admitió que, por dimensiones de los trabajos realizados, la empresa constructora lleva a cabo la intervención en etapas, a fin de no generar más retrasos de los más existentes.
"No vamos a terminar este año completo, pero vamos irlo trabajando el próximo. Vamos a ir trabajando por etapas, por kilómetros. Con la confianza de que se van a terminar todas al final de la administración", concluyó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
Aparte, el activista ambiental expuso que los diferimientos de inspecciones de un Juzgado de Distrito se atribuyen al Poder Ejecutivo, dado que ha impuesto recursos legales, pero "que impiden que el asunto avance".
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González Lozano remarcó que el punto central no va dirigido a la reposición de los árboles derivados, sino que la Seduvop defina un programa de manejo de los ejemplares, tipo de especies, lugar de la colocación, entre otros detalles técnicos indispensables.
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