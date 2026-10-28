logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum: México y EEUU evalúan acuerdo comercial antes de elecciones

Las conversaciones se desarrollan en paralelo a la revisión del T-MEC y buscan disminuir impuestos a productos mexicanos.

Por AP

Octubre 28, 2026 04:00 p.m.
A
Sheinbaum: México y EEUU evalúan acuerdo comercial antes de elecciones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el miércoles que México y Washington evalúan la posibilidad de llegar a un acuerdo comercial antes de las elecciones de mitad de mandato que se realizarán la próxima semana en Estados Unidos, pero dejó en claro que independientemente de los resultados continuarán las negociaciones.

      Ante las recientes afirmaciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que ambos países están "muy cerca" de alcanzar un acuerdo comercial, Sheinbaum reaccionó con mesura y dijo que los negociadores están "viendo a ver si es factible pues llegar a un acuerdo antes de las elecciones en Estados Unidos".

      La mandataria atribuyó la declaración de Trump a que "está en campaña" y sostuvo que, aunque "hay muchos avances" en las conversaciones, "todavía no llegamos a un acuerdo".

      En los últimos meses las autoridades de ambos países han avanzado negociaciones para reducir los aranceles impuestos desde el año pasado a varios productos mexicanos y atender las 54 barrenas no arancelarias que reclama la administración de Trump.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los diálogos se han llevado adelante de manera paralela a la revisión del tratado comercial que tienen Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC).

      México ha centrado sus esfuerzos en lograr una disminución importante de los gravámenes de 10% que el año pasado Washington impuso a los productos mexicanos que no están cubiertos por el T-MEC, así como a los camiones medianos y pesados que tienen un impuesto de 25%. También se ha abordado en las negociaciones un gravamen de 50% al acero y el aluminio y una cuota compensatoria del 17% que se aplica al tomate mexicano.

      Durante su habitual conferencia matutina, Sheinbaum reiteró que México quiere una "disminución importante" de los aranceles que se aplican a los automóviles, acero y aluminio mexicanos, pero no aclaró si ha habido avances sobre esa materia.

      Sobre las 54 barreras no arancelarias que Washington ha reclamado a México, la mandataria indicó que "se han resuelto muchos temas" y añadió que esos asuntos se han atendido "sin ceder soberanía".

      Ante las presiones que han surgido desde Estados Unidos para que se concrete prontamente un acuerdo, Sheinbaum planteó que hay que "tener mucha paciencia y serenidad" y que "independientemente del resultado (electoral) pues seguimos nosotros trabajando con Estados Unidos".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum: México y EEUU evalúan acuerdo comercial antes de elecciones
      Sheinbaum: México y EEUU evalúan acuerdo comercial antes de elecciones

      Sheinbaum: México y EEUU evalúan acuerdo comercial antes de elecciones

      SLP

      AP

      Las conversaciones se desarrollan en paralelo a la revisión del T-MEC y buscan disminuir impuestos a productos mexicanos.

      Homicidios dolosos mujeres en septiembre, según SESNSP
      Homicidios dolosos mujeres en septiembre, según SESNSP

      Homicidios dolosos mujeres en septiembre, según SESNSP

      SLP

      El Universal

      Hasta el mes pasado, mil 100 mujeres han sido asesinadas en 2026, con mayor incidencia en seis estados

      PAN propone revertir superpoderes en presidencia del INE
      PAN propone revertir superpoderes en presidencia del INE

      PAN propone revertir superpoderes en presidencia del INE

      SLP

      El Universal

      El PAN destaca que la autonomía del INE requiere distribución de atribuciones y controles colegiados para evitar arbitrariedades.

      La mexicanización debería llegar a todo el mundo, revira Sheinbaum a Le Pen
      La mexicanización debería llegar a todo el mundo, revira Sheinbaum a Le Pen

      "La mexicanización debería llegar a todo el mundo", revira Sheinbaum a Le Pen

      SLP

      El Universal

      La presidenta de México dijo que hacen falta hoy valores como la honestidad, el amor y la fraternidad