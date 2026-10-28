Sheinbaum: México y EEUU evalúan acuerdo comercial antes de elecciones

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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el miércoles que México y Washington evalúan la posibilidad de llegar a un acuerdo comercial antes de las elecciones de mitad de mandato que se realizarán la próxima semana en Estados Unidos, pero dejó en claro que independientemente de los resultados continuarán las negociaciones.

Ante las recientes afirmaciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que ambos países están "muy cerca" de alcanzar un acuerdo comercial, Sheinbaum reaccionó con mesura y dijo que los negociadores están "viendo a ver si es factible pues llegar a un acuerdo antes de las elecciones en Estados Unidos".

La mandataria atribuyó la declaración de Trump a que "está en campaña" y sostuvo que, aunque "hay muchos avances" en las conversaciones, "todavía no llegamos a un acuerdo".

En los últimos meses las autoridades de ambos países han avanzado negociaciones para reducir los aranceles impuestos desde el año pasado a varios productos mexicanos y atender las 54 barrenas no arancelarias que reclama la administración de Trump.

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Los diálogos se han llevado adelante de manera paralela a la revisión del tratado comercial que tienen Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC).

México ha centrado sus esfuerzos en lograr una disminución importante de los gravámenes de 10% que el año pasado Washington impuso a los productos mexicanos que no están cubiertos por el T-MEC, así como a los camiones medianos y pesados que tienen un impuesto de 25%. También se ha abordado en las negociaciones un gravamen de 50% al acero y el aluminio y una cuota compensatoria del 17% que se aplica al tomate mexicano.

Durante su habitual conferencia matutina, Sheinbaum reiteró que México quiere una "disminución importante" de los aranceles que se aplican a los automóviles, acero y aluminio mexicanos, pero no aclaró si ha habido avances sobre esa materia.

Sobre las 54 barreras no arancelarias que Washington ha reclamado a México, la mandataria indicó que "se han resuelto muchos temas" y añadió que esos asuntos se han atendido "sin ceder soberanía".

Ante las presiones que han surgido desde Estados Unidos para que se concrete prontamente un acuerdo, Sheinbaum planteó que hay que "tener mucha paciencia y serenidad" y que "independientemente del resultado (electoral) pues seguimos nosotros trabajando con Estados Unidos".