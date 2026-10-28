Flávio Bolsonaro llega a Miami con su familia tras huir de Brasil

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El candidato derrotado de la elección presidencial en Brasil, Flávio Bolsonaro, y su familia aterrizaron en Miami el miércoles tras negarse a reconocer la derrota ante el presidente brasileño Luíz Inácio Lula da Silva y luego huir del país.

Viaje y llegada de Flávio Bolsonaro a Miami

En un viaje tortuoso, Bolsonaro salió hacia Argentina el martes junto a su esposa y sus dos hijas, y luego viajó a Ecuador, según funcionarios argentinos y datos de vuelos. El senador, de 45 años, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, visitó la Casa Blanca en mayo, y el gobierno de Trump aprobó esta semana visas de Estados Unidos para él y su familia.

Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, también huyó a Florida tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula y regresó a Brasil tres meses después.

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Flávio Bolsonaro está siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, acusado de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. El tribunal le había ordenado que entregase sus pasaportes ordinario y diplomático el martes a mediodía. No se sabe si cumplió, pero sus aliados dijeron el martes por la noche que también contaba con un pasaporte italiano.

Bolsonaro aterriza en Miami

Vestido de manera informal con una camiseta tipo polo oscura y flanqueado por su esposa y sus dos hijas, Bolsonaro bajó del avión poco después de aterrizar en Miami alrededor de las 9:30 de la mañana, hora del Este. Florida alberga la mayor población de brasileños en Estados Unidos.

La familia huyó de Brasil a última hora del martes, ingresó a Argentina a través de un puesto fronterizo y rápidamente abordó un vuelo chárter privado, dijeron funcionarios migratorios argentinos.

El sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24 mostró que el avión que presuntamente transportaba a Bolsonaro aterrizó en Guayaquil, Ecuador, alrededor de las 4 de la mañana, hora local, antes de despegar minutos después hacia el Aeropuerto Ejecutivo Miami-Opa Locka.

Antes de que la familia aterrizara en Florida, Lula, que cumplió 81 años el martes, habló con varias decenas de simpatizantes fuera de la residencia presidencial en Brasilia.

"Lamento que haya salido de Brasil, porque podría haberse quedado aquí y demostrado que las acusaciones no son ciertas", dijo Lula. "Este acto de salir de Brasil es vergonzoso".

Reacciones y contexto político

El paso de Bolsonaro por Argentina podría profundizar las tensiones diplomáticas entre el gobierno de Lula y el presidente argentino Javier Milei, otro aliado de Trump que viajó a Brasil para ayudar en la campaña de Bolsonaro.

Milei no ha hecho ningún comentario directo sobre la derrota de Bolsonaro, pero Juan Pablo Carreira, un portavoz presidencial, escribió en redes sociales que el gobierno de Milei rescató a Bolsonaro "de las garras del comunismo que quieren meter presos a todos los opositores".

Representantes del gobierno de Brasil no han respondido a solicitudes de comentarios.

Trump rechaza los resultados electorales de Brasil

Trump dijo que Bolsonaro es bienvenido en Estados Unidos, y lo calificó a él y a su familia como "buenas personas".

"Las elecciones fueron realmente extrañas, y me pareció terrible", declaró Trump a reporteros en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el martes. Antes, Trump también dijo, sin pruebas, que la elección estuvo "amañada".

Líderes de todo el mundo y la Organización de los Estados Americanos avalaron el resultado y felicitaron a Lula, quien fue reelegido por un margen de alrededor de 4,4 millones de votos en la segunda y última vuelta.

Estados Unidos ha impuesto sanciones de dos dígitos a Brasil, que cuenta con la mayor economía de América Latina. Lula ha defendido la larga tradición de no alineamiento de Brasil, cultivando vínculos con potencias rivales. Su gobierno ha profundizado los lazos comerciales con China y buscado una mayor influencia global a través de los BRICS, un grupo de economías emergentes.

Bolsonaro visitó a su padre, que está bajo arresto domiciliario, antes de salir de Brasil

Al candidato derrotado se le notificó el lunes una orden del Supremo Tribunal Federal para entregar sus pasaportes brasileños. En un video, dijo que la recibió fuera de la casa donde su padre cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 frente a Lula.

Un diplomático brasileño que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto dijo a The Associated Press que Bolsonaro utilizó un pasaporte italiano para ingresar a Argentina y que los brasileños que salen del país por una frontera terrestre no son sometidos a escrutinio por las autoridades brasileñas.

El diplomático dijo que la policía federal de Brasil no vigilaba a Bolsonaro cuando salió de su casa en Brasilia porque el Supremo Tribunal Federal no ha emitido una orden de arresto en su contra.

Flávio Bolsonaro dijo el lunes en un video que intentaba organizar la oposición a los resultados electorales entre sus colegas del Congreso. Su mandato de ocho años como senador expira el 31 de enero de 2027. Su Partido Liberal emitió un comunicado en el que dijo que aceptaba los resultados electorales.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil investiga a Bolsonaro por utilizar supuestamente una empresa de apuestas deportivas para lavar deducciones fraudulentas de pensiones gubernamentales pagadas a ancianos. En un caso separado, se le acusa de aceptar millones de dólares de un banquero desacreditado. Bolsonaro ha negado haber cometido irregularidades.