Extienden iraníes sus ataques en M. Oriente

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Redacción Internacional.- La nueva escalada en Oriente Medio estuvo marcada este jueves por los bombardeos de Irán a intereses estadounidenses en varios países árabes, como Jordania o Kuwait, después de que EU anunciara que había completado una ronda de 90 ataques contra Irán con la que busca degradar la capacidad de Teherán.

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió a Washington que, "si se repite la agresión", que hasta ayer causó 14 muertos y 78 heridos según las autoridades sanitarias iraníes, habrá "contundentes respuestas" a otras bases estadounidenses en el golfo Pérsico.

Las Fuerzas Armadas de Kuwait aseguraron que interceptaron tres misiles balísticos, un misil de crucero y diez drones lanzados por Irán, un ataque que causó al menos un herido y daños materiales en varios puntos del país.

"El Estado de Kuwait se reserva plenamente el derecho a adoptar las medidas que considere necesarias para proteger su seguridad y salvaguardar su soberanía", advirtió el Ministerio de Asuntos Exteriores del país en un comunicado.

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Por su parte, el portavoz oficial del Ministerio de Defensa, el coronel Saud Abdulaziz Al Atwan, detalló que el arsenal detectado en el espacio aéreo kuwaití fue "interceptado y neutralizado con éxito".

Mientras que el Ejército jordano anunció que interceptó y derribó ocho misiles lanzados desde Irán, sin que la caída de metralla provocara víctimas ni daños en el país árabe.

Una fuente militar del Comando General de las Fuerzas Armadas Jordanas afirmó que "los sistemas de defensa aérea jordanos interceptaron y derribaron ocho misiles lanzados desde Irán hacia territorio jordano este jueves" y añadió que, al interceptarlos, hubo caída de metralla, pero sin víctimas ni daños materiales.

Las sirenas antiaéreas sonaron en diferentes puntos de Baréin también durante la madrugada, según informó en su cuenta de X el Ministerio del Interior del país, que instó en repetidas ocasiones a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano.

En Catar, la cartera de Interior emitió una alerta por un "nivel alto de amenaza a la seguridad", tal y como indicó la agencia estatal QNA, que poco después comunicó que el peligro había pasado y que la población podía retomar la normalidad.