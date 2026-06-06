Familia cuestiona el rescate de guía sherpa

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Katmandú, Nepal.- Un guía sherpa que sobrevivió una semana en las traicioneras laderas del monte Everest se recuperó en un hospital de la capital de Nepal el viernes, mientras su familia, indignada por un retraso en las labores de rescate, buscaba emprender acciones legales contra los responsables.

Encontraron a Dawa Sherpa el jueves, arrastrándose por las laderas nevadas alrededor de la Cascada de Hielo del Khumbu, justo por encima del campamento base del Everest, una semana después de que desapareciera. Trasladaron en avión al hombre de 57 años a Katmandú y se reencontró con su familia. Recibía tratamiento por congelación, deshidratación y problemas en los muslos, pero estaba estable y recuperándose.

Su familia afirmó que estaba molesta porque la búsqueda no había comenzado antes y presentó una denuncia policial contra el empleadores de Dawa, la empresa Himalayan Traverse, con sede en Katmandú, además de una queja ante el Departamento de Turismo, que gestiona el montañismo en Nepal.

"El departamento de montañismo debe tomar medidas. Fue negligencia de la empresa lo que provocó tanto retraso en iniciar el rescate", declaró Karma Gelje Sherpa, sobrino de Dawa.

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