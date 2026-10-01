EEUU desplaza miles de tropas a Oriente Medio por tensión con Irán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

EEUU traslada a aproximadamente 9.000 soldados a bordo de una flota de barcos rumbo a Oriente Medio, indicó un funcionario estadounidense el jueves.

El refuerzo de la presencia militar estadounidense se produce luego que el presidente Donald Trump advirtiera que podrían avecinarse nuevos ataques contra Irán.

El movimiento de efectivos, que incluye un tercer portaaviones, subraya la dinámica en rápida evolución de la guerra de Trump contra Irán mientras sopesa su próximo movimiento, con las elecciones intermedias en Estados Unidos muy presentes y nuevas señales de que la naturaleza del conflicto podría volverse más compleja.

A pesar de sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña que duraría pocas semanas, Trump ha amenazado que una escalada posterior a las elecciones intermedias sigue siendo una opción viable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump vincula ataque FlyDubai a Irán y advierte represalias

Además, para complicar aún más la situación, el mandatario dijo a reporteros el jueves que los primeros indicios sugieren que Irán está vinculado al copiloto de FlyDubai que apuñaló a su capitán e intentó estrellar un vuelo con destino a Israel el miércoles.

En un encuentro con reporteros en la Casa Blanca, Trump mencionó la conexión cuando un periodista le preguntó si había algún vínculo entre el piloto detrás del ataque y Teherán.

"Yo diría que la respuesta, según lo que estoy escuchando, es 'sí', pero lo estamos investigando ahora mismo", declaró el mandatario, sin ofrecer detalles.

Trump también advirtió que, si se establece el vínculo con Irán, Estados Unidos tomará represalias.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó en una entrevista con Fox News la mañana del jueves que los investigadores creen que el sospechoso de FlyDubai fue sometido a un "adoctrinamiento islamista y radical", pero no ofreció más detalles.

"Oh, los van a golpear muy duro, no se preocupen", expresó Trump. "Pregúntenles a ellos. Saben lo que pasó. Los van a golpear muy duro".

Despliegue naval y militar de EEUU en Oriente Medio

Por su parte, la flota de barcos que ahora se dirige a Oriente Medio transporta en conjunto a más de 7.000 marineros y 2.000 infantes de Marina.

Incluye el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt, que se desplegó recientemente con el crucero USS Chosin, y el grupo anfibio de preparación USS Makin Island, que incluye los buques de desembarco anfibio USS John P. Murtha y USS Anchorage.

Esto podría significar que haya tres portaaviones en la región ya para finales de octubre, según el funcionario de Estados Unidos que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para tratar operaciones militares sensibles.

Dado el personal ya desplegado en Oriente Medio, la medida elevará la presencia naval de Estados Unidos a una cifra inusualmente alta de más de 20.000 marineros e infantes de Marina y cientos de aeronaves.

La Marina ya había contado con tres grupos de ataque de portaaviones en Oriente Medio en abril por primera vez desde 2003.

Los portaaviones USS George H.W. Bush y el USS George Washington están ahora en la región, junto con el grupo anfibio de preparación USS Boxer.

El Washington suele desplegarse en el océano Pacífico, pero fue trasladado a Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln, cuyo arduo despliegue hizo que la tripulación permaneciera en el mar durante más de 260 días seguidos.

Trump explicó que rechazó la más reciente propuesta de tregua de Irán porque "cosas que no habría aprobado hace un año no las habría aprobado hoy".

El presidente estadounidense también planteó la posibilidad de nuevos ataques en una entrevista con la revista Time publicada el jueves, al señalar que es "posible" que intensifique los bombardeos en Irán luego de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos.

Cuando se le insistió, Trump dijo que no podía detallar más su estrategia.

"No puedo decirles eso porque, miren, ya saben, ustedes preguntan: ¿dónde van a bombardear?", dijo Trump.

Al preguntársele si la guerra, cada vez más impopular, amenaza las posibilidades del Partido Republicano en noviembre, Trump respondió al principio: "Es posible". Pero luego añadió: "Debería ayudar, porque Irán no tendrá un arma nuclear".

El presidente aseveró que "el 100% de la gente" se opone a que Irán tenga capacidad de ataque nuclear "incluida la gente de todo el mundo".

"Así que, cuando lo dices de esa manera, ayudará", agregó Trump. "Si no lo dices así, podría perjudicar".

Sin embargo, también hay una creciente preocupación de que Teherán podría estar recurriendo a tácticas asimétricas tras el ataque de FlyDubai y otro incidente sospechoso en Reino Unido.

Las autoridades creen que la República Islámica podría estar buscando cambiar de estrategia justo cuando Estados Unidos logra un mayor éxito en relajar el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz y llevar el petróleo de los aliados del Golfo al mercado, mientras un bloqueo de la Marina paraliza las propias exportaciones petroleras de Irán.

Las autoridades británicas anunciaron el jueves el arresto de un ciudadano con doble nacionalidad británica-iraní bajo sospecha de planear un ataque terrorista tras un incidente de seguridad ocurrido en una base aérea militar operada por Estados Unidos en Inglaterra; las autoridades británicas han vinculado dicho incidente a Teherán.

El arresto del hombre de 27 años en el centro de Londres se produjo después de que las autoridades de Reino Unido arrestaran, en las primeras horas del domingo, a cinco hombres, todos ciudadanos británicos de unos 20 años y residentes de Londres, bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y terrorismo cerca de la base aérea Fairford de la Real Fuerza Aérea.

La base ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses para atacar Irán. Posteriormente, los sospechosos fueron liberados bajo fianza.