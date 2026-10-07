FBI frustra ataque en Mall of America en Minnesota

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MINNEAPOLIS (AP) — El FBI frustró un ataque contra un centro comercial en Minnesota por parte de un adolescente que compró un fusil de asalto y municiones a un agente encubierto, informaron autoridades el miércoles.

Detalles confirmados

El joven, de 18 años, pretendía atacar el Mall of America, cerca de las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, según la denuncia federal descrita por el fiscal Daniel Rosen.

"Este era un joven radicalizado que necesitaba ser vigilado", declaró Rosen al elogiar la investigación del FBI. Los agentes "pudieron detectar una amenaza e interrumpirla antes de que el acusado llevara a cabo su intención de matar, en sus palabras, quizá a 30 a 60 personas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cronología del caso

Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, de 18 años, fue arrestado el martes en un parque público en Richfield, a varios kilómetros al noroeste del Mall of America, después de pagar 600 dólares a un empleado encubierto del FBI que se hacía pasar por miembro del Estado Islámico por un AK-47 y 200 cartuchos de munición, de acuerdo con la denuncia penal.

En mensajes de texto con el agente encubierto, Mohamud reafirmó repetidamente su intención de llevar a cabo un ataque para matar a no musulmanes en el centro comercial el 24 de octubre, la fecha de una celebración programada de artes hmong, indicó la denuncia.

De momento no se sabe si el adolescente cuenta con un abogado que pudiera hablar en su nombre. The Associated Press de momento no ha podido identificar a ninguno de sus familiares para contactarlos y solicitar comentarios.

Rosen indicó que Mohamud es un ciudadano estadounidense nacido en Estados Unidos de ascendencia somalí. De acuerdo con la denuncia, en sus mensajes de texto expresó admiración por recientes ataques terroristas, así como interés en viajar a Somalia para unirse al Estado Islámico. En última instancia decidió que no tenía dinero para viajar allí y atacaría el centro comercial, indicó.

El adolescente llamó por primera vez la atención del FBI en diciembre de 2024, el mismo mes en que la fuente comenzó a intercambiar mensajes con él, indicó la denuncia. Para mayo de 2025, los agentes estaban lo suficientemente preocupados como para que fueran a su casa. Su madre les dijo que aún no había regresado de la escuela y llamó al padre del joven, quien se negó a hablar con ellos y dijo que daría su información de contacto a su abogado, indicó la denuncia.

"Lo que yo diría a los padres en todo Minnesota, y en todo Estados Unidos: Si reciben algún indicio —especialmente si escuchan de las fuerzas del orden federales— de que su hijo o hija se está radicalizando, hasta el punto de que las fuerzas del orden federales quieran venir y darles esa advertencia, esas son advertencias que deben ser atendidas", señaló Rosen.

Decenas de miles de personas de ascendencia somalí viven en Minnesota, desde que los refugiados comenzaron a llegar en la década de 1990. A lo largo de los años, varios han sido acusados de intentar unirse al Estado Islámico u otros grupos terroristas.