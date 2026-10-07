Chocan camioneta en el Río Santiago; no hay heridos

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Una camioneta Dodge Nitro, que era conducida sobre el bulevar del Río Santiago con dirección al poniente, sufrió daños materiales cuantiosos al chocar y terminar en el carril contrario.

El reporte fue cerca de las 15:00 horas de este miércoles, cuando el conductor perdió el control, después de que pasó sobre un encharcamiento, lo que provocó que la camioneta desviara su trayectoria hacia la izquierda.

Luego se impactó contra la guarnición y terminó en el carril contrario, resultando con daños visibles en la suspensión. No hay heridos.

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