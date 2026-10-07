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Se disparan 30% causas penales por violencia familiar: STJE

Los principales agresores corresponden a familiares directos como padres, madres y/o abuelos

Por Rubén Pacheco

Octubre 07, 2026 04:24 p.m.
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Foto: Archivo

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      En lo que va del 2026, se reporta un incremento del 30 por ciento en las causas penales relacionadas con violencia familiar, reveló Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

      Subrayó que, si bien se atienden expedientes con imputaciones de este delito, en las mismas suelen existir acusaciones por otros ilícitos como violación y abuso sexual.

      "Yo soy de la idea de que tenemos que impulsar muchísimo el tema desde lo familiar, porque gran parte de la violencia familiar y juicios familiares radican en esas situaciones", expuso.

      En entrevista, puntualizó que los principales agresores corresponden a familiares directos, es decir, padres, madres y abuelos, pero también destacan las madrastras y los padrastros.

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      Consideró que existe colaboración efectiva con la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (SEMU), el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) y los Sistemas Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a fin de generar campañas de concientización sobre cómo prevenir dichas conductas.

      "Violencia familiar es en el área penal. Tenemos un número importante. Lo he mencionado: el número se está incrementando por procedimientos por delito de violencia familiar sí se están incrementando", alertó.

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