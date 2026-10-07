Advierte Coparmex colapso en sistema de salud ante cáncer de mama
La presidenta local resaltó la importancia de fortalecerlo y prevenir la enfermedad
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El sistema de salud está colapsado, carece de insumos e incluso ni siquiera hay campañas en la materia, advirtió la presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ana María Abascal Sainz.
En entrevista, señaló que se necesita un sistema de salud mucho más fortalecido, pero hoy en día, este sistema de salud del país está totalmente colapsado.
Recordó que el cáncer de mama es un problema muy importante que resulta ser incapacitante, por el sencillo motivo de que cuando una persona se siente bien hace su tarea sin contratiempos, pero el cáncer es una condición muy complicada para quienes se desempeñan en el campo laboral.
Dijo que finalmente, el cáncer es una palabra que como tal se define como angustia o depresión, lo que impacta de manera abierta en el espacio de trabajo, pero causa un mayor problema en el ambiente familiar.
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A propósito del cáncer, informó que como parte del trabajo de los rotarios, llevan un avance en el trabajo con el sector salud y el Instituto Potosino de Investigación en Ciencia y Tecnología para diseñar un programa que se pretende sea efectivo y puntual, que lleve a las acciones cotidianas de prevención del cáncer de mama.
Precisamente, añadió, lo que falta en México es la prevención, lo que se acelera con el hecho de que las mujeres tienen muchos roles, de los cuales, el último es cuidar la salud.
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