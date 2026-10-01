Fiscal general Roger Mariaca es detenido en Bolivia por narcotráfico

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LA PAZ, Bolivia (AP) — La policía de Bolivia detuvo al fiscal general Roger Mariaca y a otros 13 funcionarios en una redada contra una organización criminal que presuntamente protegía a narcotraficantes, informó el jueves el gobierno de Bolivia.

Acciones de la autoridad

El operativo se dio después de que Estados Unidos revocara la visa a Mariaca y a otras personas.

"Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia y en la administración de una institución muy importante en nuestro país como es el Ministerio Público la cual, encabezada por Roger Mariaca, se volvió una organización criminal destinada a proteger e incentivar el narcoterrorismo en el país", dijo en una conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

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El operativo policial contó con apoyo de la agencia antidrogas de Estados Unidos DEA y otros organismos internacionales pero fue ejecutado por policías bolivianos, indicó Oviedo.

Detalles confirmados

El ministro también señaló que se detuvo a cuatro integrantes del Ministerio Público en un gran despliegue en el que se confiscó dinero que estaba en una ambulancia que salía del domicilio de Mariaca. Posteriormente, el fiscal Daniel Ortuño indicó que los agentes hallaron 3,53 millones de bolivianos (unos 294.000 dólares) y otros 10.000 dólares en el vehículo.

Mariaca enfrentará acusaciones de integrar presuntamente una organización criminal, legitimar ganancias ilícitas y tráfico de drogas, según el ministro.

Oviedo recordó que las autoridades habían detenido, pero luego liberaron rápidamente, al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en 2023 cuando Mariaca era fiscal regional en Santa Cruz. "Lo dejaron ir y, no sólo eso, le devolvieron los bienes incautados", afirmó. Marset fue finalmente capturado en Bolivia en marzo de este año y enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero.

Está previsto que el viernes la Asamblea Legislativa debata de designación de un nuevo Fiscal General.

El lunes al reaccionar ante la revocatoria de la visa por parte de Estados Unidos, Mariaca rechazó la medida y afirmó que continuaría investigando casos que han generado "incomodidad" al gobierno, como la detención en agosto del conocido consultor político argentino Fernando Cerimedo por el presunto intento de feminicidio de su expareja y por supuesto enriquecimiento ilícito. El estratega fue asesor de campaña del presidente boliviano Rodrigo Paz y del mandatario argentino Javier Milei.

Acompañado de varios fiscales, Mariaca aseguró que no puede aceptar que su trabajo e imagen sean puesto "en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior... sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes".

Por la noche, Jerjes Justiniano, quien se identificó como abogado defensor de Mariaca, dijo a medios locales que esta es una medida política y que interpusieron una acción que busca la libertad del detenido debido a que consideran que no se respetaron sus derechos y no se cumplieron los procesos establecidos para destituirlo.

EEUU respalda al presidente boliviano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló en su cuenta de X que la administración Trump respalda firmemente al presidente Paz "mientras este adopta medidas firmes y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia".

"Las acciones emprendidas por Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer de nuestro hemisferio un lugar más seguro, más fuerte y más próspero", indicó Rubio.

El lunes el Departamento de Estado había anunciado la revocación de las visas de Mariaca y de otros 11 bolivianos entre jueces, policías y exautoridades para "cumplir los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico".

Mariaca fue designado fiscal general en 2024 con el apoyo de más de dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa, que entonces estaba dominada por el partido de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS) que gobernó por casi 20 años.

Paz gobierna desde noviembre del año pasado y dio un giro en la administración del país y se acercó a Estados Unidos.

Junto con otros presidentes latinoamericanos Paz se ha sumado al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa estadounidense que busca luchar contra los cárteles de droga y el crimen organizado.