Al menos 68 muertos en choque de trenes en el centro de España

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España sufrió su segundo accidente mortal de tren de alta velocidad este año cuando un tren chocó el miércoles contra la parte trasera de otro tren detenido en la vía, haciendo trizas vagones y causando la muerte de al menos 68 personas e hiriendo a decenas.

El gobierno central de Castilla-La Mancha confirmó el número de muertos y dijo que otras 58 personas necesitaron tratamiento en hospital. Los equipos de rescate continúan buscando entre los restos a sobrevivientes y cuerpos.

El choque se produjo después de otro accidente mortal en enero en el sur de España en el que estuvieron involucrados trenes de alta velocidad operados por las mismas dos compañías.

"Hoy toda España está de luto", dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde el lugar del accidente, donde anunció que su gobierno declararía tres días de luto nacional.

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Sánchez pidió aumentar las medidas de seguridad para restaurar la confianza en un sistema ferroviario de alta velocidad que antes era una fuente de orgullo nacional.

"Lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en mismo año", dijo Sánchez, quien enfrenta elecciones generales el 29 de noviembre.

El operador del sistema ferroviario de España, ADIF, declaró que el choque ocurrió el miércoles por la mañana en la provincia de Toledo. El accidente fue entre dos trenes de alta velocidad que transportaban a cientos de pasajeros y se dirigían en la misma dirección desde Madrid hacia Sevilla, en el suroeste de España.

Un tren, operado por la empresa estatal española RENFE, embistió la parte trasera del otro tren, operado por la compañía ferroviaria privada IRYO, que se había detenido. El choque descarriló dos vagones en una zona rural.

David Gómez, es un albañil que estaba trabajando con su hermano y otro colega, cuando escucharon el choque y corrieron a ayudar, dijo al periódico El País.

"La gente estaba intentando salir por las ventanas (...) hemos cortado unas vallas para poder acceder a la zona y hemos estado curando a las personas con los botiquines que traíamos", señaló, hasta que llegaron los servicios de emergencia . "Al intentar sacar a una joven, había un trozo de pierna".

El servicio ferroviario fue suspendido entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Hasta este año, no había habido ningún percance mortal en las líneas de alta velocidad de España desde que la red se abrió en 1992.

Ministro de Transporte dice que choque se debió a decisión "inexplicable"

El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, afirmó que el accidente fue causado por lo que calificó como la orden "inexplicable" de un centro de mando después de que falló un sistema de seguridad. Indicó que los maquinistas no tuvieron la culpa.

Puente explicó que a las 8:30 a.m. el sistema de seguridad en un tramo de 63 kilómetros (39 millas) dejó de funcionar debido a una avería informática, lo que paralizó todos los trenes en ese tramo. Pero el centro de mando ordenó al tren de RENFE reanudar la marcha sin restricciones de velocidad, y terminó colisionando con el tren de IRYO, que estaba detenido, a las 8:53 de la mañana.

Puente sostuvo que nunca se debió ordenar al tren que volviera a moverse, ya que "la señalización seguía en rojo" en esa línea. Y, en caso de hacerlo, al menos se le debería haber indicado que avanzara a velocidad reducida.

Puente señaló que aún estaban estudiando la información para determinar a qué velocidad circulaba el tren, pero que podría haber ido a 200 km/h (124 mph) en ese tramo de vía.

"No quiero atribuir responsabilidades a nadie, sólo he narrado los hechos constatados", dijo Puente.

Todo salió volando cuando los trenes chocaron, dijo un pasajero

El suceso, que ocurrió en un tramo llano rodeado de olivares entre las localidades de Urda y Los Yébenes, dejó vagones hechos trizas en pedazos de metal y otro material, esparciendo escombros por una pendiente de grava.

La ministra de Sanidad, Mónica García, dijo que los equipos de emergencia se estaban centrando en rescatar a sobrevivientes y cuerpos de los vagones más dañados.

"Fue un impacto a alta velocidad, así que esperamos que esto sea una tragedia", manifestó García.

El pasajero Ignacio Relaño viajaba en el tren de RENFE. Dijo a la televisora estatal TVE que el tren se detuvo momentáneamente en la línea antes de volver a arrancar y luego chocó contra el IRYO.

"De repente un frenazo inesperado y sale todo el mundo volando", relató. "El vagón ha quedado inclinado sobre el terraplén. Yo me di un golpe en la nariz. Las maletas han volado, han tenido que hacer mucho daño".

Otra pasajera relató a la radio Cadena Ser cómo sintió que el tren frenó de golpe y fue lanzada hacia adelante en su asiento, rompiendo la pequeña mesa frente a ella. Dijo que vio partes de cuerpos y personas atrapadas cubiertas de sangre.

Las autoridades dijeron que había 397 pasajeros en el tren de RENFE y 147 en el de IRYO.

IRYO, una empresa de propiedad italiana, explicó en un comunicado que ha "activado sus protocolos de seguridad y está colaborando estrechamente con las autoridades".

El alcalde de la cercana localidad de Urda, Manuel Galán, dijo que las autoridades de protección civil habían pedido a su ayuntamiento que preparara un pabellón deportivo para atender a los pasajeros heridos.

Una brigada militar de emergencias fue desplegada para ayudar a los servicios de emergencia, bomberos y policía. Ambulancias y helicópteros médicos hicieron viajes de ida y vuelta al lugar, mientras que los sobrevivientes ilesos fueron subidos a autobuses.

El rey Felipe VI también visitó el lugar del accidente. Él y la reina Letizia enviaron un breve comunicado en X donde manifestaron sus condolencias.

"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", afirmó la pareja real.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo: "Mi corazón está con las familias y seres queridos de las víctimas. Hoy, Europa llora con ustedes".

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se unió el miércoles a las reacciones de apoyo a España. "Nuestra solidaridad, todo lo que podamos abrazar al pueblo español por este accidente terrible del tren y lo que podamos hacer también", dijo Sheinbaum en su habitual conferencia diaria, y añadió que su gobierno aún no tiene un reporte de si hay algún mexicano entre las víctimas.

La federación española de fútbol pospuso los 24 partidos de la Copa del Rey programados para el miércoles.

España sufrió otro devastador choque de trenes este año

Los restos del choque del miércoles recordaron a muchos las secuelas de otra colisión de trenes en enero, cuando 46 personas murieron en el sur de España cuando un tren de IRYO se salió de la vía y chocó contra un tren de RENFE que venía en sentido contrario. Eso hizo que los dos primeros vagones del tren impactado se precipitaran por una pendiente de cuatro metros (13 pies).

Ese choque fue el más mortífero en España desde un accidente en 2013 que mató a 80 personas.

El incidente de enero ya había sacudido la confianza en el extenso servicio ferroviario de alta velocidad del país. Los responsables ferroviarios respondieron prometiendo más mantenimiento y reduciendo la velocidad máxima de los trenes de alta velocidad.

España es líder en alta velocidad ferroviaria

En las últimas décadas, España ha invertido mucho en la alta velocidad ferroviaria —que el sindicato ferroviario del país define como vías para trenes que van a 250 kph (155 mph) y más—, convirtiéndola en un líder mundial.

España ha tendido unos 3.900 kilómetros (2.400 millas) de esas vías a lo largo de más de tres décadas para sus 49 millones de residentes. Solo China, con 45.000 kilómetros (28.000 millas) para sus 1.400 millones de habitantes, tiene más vías de alta velocidad, según la Unión Internacional de Ferrocarriles.

Solo recientemente España abrió su red ferroviaria a empresas privadas para competir contra RENFE. IRYO comenzó a operar en España en 2022.

Un portavoz del sindicato de trabajadores ferroviarios de España, Joan Rodríguez, sostuvo que el aumento del tráfico traído por la privatización ha puesto una presión adicional sobre la infraestructura ferroviaria.