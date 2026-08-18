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Fuego en Bélgica arde sin control

Los incendios forestales se acercan a Alemania

Por AP

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Fuego en Bélgica arde sin control
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      Sourbrodt, Bélgica.- Uno de los mayores incendios forestales de la historia de Bélgica ardía sin control el lunes, incluso cuando el tiempo más fresco y la lluvia matutina aliviaban las condiciones para cientos de bomberos en un campo remoto y montañoso. En Grecia, el fuego se reavivó brevemente cerca del aeropuerto principal en las afueras de Atenas.

      Un guardabosques dijo que el incendio en Bélgica podría continuar durante meses bajo tierra en un suelo de turba y reavivarse esporádicamente.

      El incendio en la provincia de Lieja ha quemado unos 30 kilómetros cuadrados (12 millas cuadradas), dejando árboles ennegrecidos y el suelo humeante.

      En Grecia, investigadores del departamento de bomberos examinaron la zona en la isla de Salamina donde un incendio forestal de rápida propagación el domingo mató a dos personas, hirió a otras nueve y destruyó varias viviendas. La isla se encuentra justo al oeste de la capital griega. El lunes se declararon nuevos incendios forestales en otros lugares.

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      El departamento de bomberos indicó que un hombre de 80 años fue arrestado en la ciudad norteña de Kavala acusado de incendio provocado, por presuntamente prender fuego de manera deliberada a vegetación seca.

      En el suroeste de Francia, las autoridades informaron que un incendio en la región de Las Landas estuvo bajo control después de cuatro días de lucha contra las llamas, lo que permitió que aproximadamente la mitad de los residentes evacuados comenzaran a regresar a casa.

      Mientras que en Croacia se sospecha que cuatro personas iniciaron deliberadamente hasta 10 incendios en la región alrededor de la ciudad costera de Zadar, un importante centro turístico en la costa adriática.

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