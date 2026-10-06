logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ruth González: "No me hago en ninguna contienda"

Tras las declaraciones de Gallardo, la senadora afirma que está enfocada en sus iniciativas y su informe

Por Pulso Online

Octubre 06, 2026 01:48 p.m.
A
Ruth González / Foto: Archivo

Ruth González / Foto: Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      "Yo no me hago en ninguna contienda. Yo me hago en mi tarea legislativa", afirmó la senadora Ruth González Silva, un día después de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijera que todavía no le gustaría que lo sucediera y planteara que podría buscar la gubernatura en una etapa posterior.

      González aseguró que está concentrada en el seguimiento de sus iniciativas y en preparar su próximo informe legislativo. Sobre una eventual participación en la elección de 2027, sostuvo que aún no toma una decisión y que la definirá entre diciembre y enero.

      Al preguntarle con qué ánimo se encuentra, respondió: "Bien, muy contenta". Enseguida añadió, de manera textual: "La verdad es que, más bien, yo no me hago en ninguna contienda. Yo me hago en mi tarea legislativa".

      "Estoy preparándome porque en aproximadamente unos meses voy a tener mi informe legislativo", explicó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La declaración ocurre después de que Gallardo señalara, en entrevista exclusiva con Pulso, que González está bien posicionada, pero que preferiría que su participación en la sucesión fuera más adelante.

      "No, no me gustaría todavía. Creo que a lo mejor [Ruth] puede venir en una etapa posterior ella también", respondió el mandatario cuando se le preguntó si quería que la senadora lo sucediera.

      Gallardo también mencionó al secretario general de Gobierno, un perfil federal, un alcalde metropolitano y al presidente del Verde entre las opciones de su partido. Sobre el dirigente, señaló que podría ser el "tapado".

      En sus declaraciones de este martes, González insistió en que su atención está puesta en sus responsabilidades como senadora.

      "Se podrán decir muchas cosas, pero ahora yo estoy viendo cómo van mis iniciativas, qué avance hay y, por supuesto, que podamos seguir teniendo esa confianza en la gente", expresó.

      LEA TAMBIÉN

      "Ruth puede esperar": Gallardo (VIDEO)

      El gobernador indica que no le agradaría que su esposa lo sucediera; tiene el futuro por delante, señala

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Yo no me hago en ninguna contienda: Ruth González
      Yo no me hago en ninguna contienda: Ruth González

      "Yo no me hago en ninguna contienda": Ruth González

      SLP

      El Universal

      La senadora indicó que será hasta diciembre o enero cuando determine si participará en el proceso de 2027

      Ruth González: No me hago en ninguna contienda
      Ruth González: No me hago en ninguna contienda

      Ruth González: "No me hago en ninguna contienda"

      SLP

      Pulso Online

      Tras las declaraciones de Gallardo, la senadora afirma que está enfocada en sus iniciativas y su informe

      Avalan comparecencias de funcionarios, sin réplicas
      Avalan comparecencias de funcionarios, sin réplicas

      Avalan comparecencias de funcionarios, sin réplicas

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El formato para la glosa del Informe de Gobierno quedó limitado a una pregunta por diputado o diputada

      De cara al 2027, Torres Sánchez se dice listo (video)
      De cara al 2027, Torres Sánchez se dice listo (video)

      De cara al 2027, Torres Sánchez se dice listo (video)

      SLP

      Samuel Moreno

      No obstante, afirmó que por ahora mantiene su atención en las tareas de gobierno