Ruth González: "No me hago en ninguna contienda"

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"Yo no me hago en ninguna contienda. Yo me hago en mi tarea legislativa", afirmó la senadora Ruth González Silva, un día después de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijera que todavía no le gustaría que lo sucediera y planteara que podría buscar la gubernatura en una etapa posterior.

González aseguró que está concentrada en el seguimiento de sus iniciativas y en preparar su próximo informe legislativo. Sobre una eventual participación en la elección de 2027, sostuvo que aún no toma una decisión y que la definirá entre diciembre y enero.

Al preguntarle con qué ánimo se encuentra, respondió: "Bien, muy contenta". Enseguida añadió, de manera textual: "La verdad es que, más bien, yo no me hago en ninguna contienda. Yo me hago en mi tarea legislativa".

"Estoy preparándome porque en aproximadamente unos meses voy a tener mi informe legislativo", explicó.

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La declaración ocurre después de que Gallardo señalara, en entrevista exclusiva con Pulso, que González está bien posicionada, pero que preferiría que su participación en la sucesión fuera más adelante.

"No, no me gustaría todavía. Creo que a lo mejor [Ruth] puede venir en una etapa posterior ella también", respondió el mandatario cuando se le preguntó si quería que la senadora lo sucediera.

#SLP | Yo no me hago en ninguna contienda: Ruth González - La senadora indicó que será hasta diciembre o enero cuando determine si participará en el proceso de 2027 Visita: https://t.co/xWHlvdVdMR https://t.co/CAt3EApOaQ — Pulso Online (@pulso_mx) October 6, 2026

Gallardo también mencionó al secretario general de Gobierno, un perfil federal, un alcalde metropolitano y al presidente del Verde entre las opciones de su partido. Sobre el dirigente, señaló que podría ser el "tapado".

En sus declaraciones de este martes, González insistió en que su atención está puesta en sus responsabilidades como senadora.

"Se podrán decir muchas cosas, pero ahora yo estoy viendo cómo van mis iniciativas, qué avance hay y, por supuesto, que podamos seguir teniendo esa confianza en la gente", expresó.