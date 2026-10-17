Guardia Costera rescata a 16 frente a Baja California
Auxilian a tripulantes de embarcación que se hundía
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Los Ángeles, Cal.- Dieciséis personas fueron rescatadas en el océano Pacífico frente a la península mexicana de Baja California, luego de que la Guardia Costera de Estados Unidos respondiera el viernes a una llamada de auxilio donde se informaba que la embarcación se estaba hundiendo. Se cree que otras 11 personas están desaparecidas.
Se desconoce cuáles eran el origen y el destino de la embarcación, así como lo que estaba haciendo en la zona.
Una de las personas rescatadas recibía tratamiento por una presunta mordedura de tiburón y otras dos se encuentran sumamente graves, según señalaron las autoridades.
Para cuando los equipos llegaron al área, "las personas se sujetaban unas a otras, a escombros, apenas manteniéndose a flote y tratando de permanecer sobre el agua antes de ser rescatadas", señaló Santiago Tamburini, teniente de la Guardia Costera.
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Los sobrevivientes se aferraron a los escombros, pero la embarcación había desaparecido, sólo se hallaron escombros, y no se sabe de qué tipo de bote se trataba, informó la Guardia Costera en San Diego.
El organismo recibió reportes de que había 27 personas en el agua, aproximadamente a 225 kilómetros al oeste de Ensenada, México, tras recibir la llamada de auxilio aproximadamente a la 1 de la mañana del viernes.
La Armada de México también puso en marcha una operación de búsqueda y rescate.
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