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Guerra en Irán ha costado 38 mmdd

Hasta 0.5% aumentaría la inflación por el conflicto

Por AP

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Guerra en Irán ha costado 38 mmdd
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      Washington.- La guerra de Estados Unidos contra Irán le ha costado al Departamento de Defensa más de 38,000 millones de dólares hasta el 1 de agosto, y seguirá costando hasta 3,000 millones de dólares al mes o más, dependiendo de la intensidad del conflicto, según una evaluación publicada el martes por la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), un organismo no partidista.

      La CBO indicó que se prevé que la guerra contribuya a la inflación hasta el primer trimestre de 2027, lo que haría que el alza de precios fuera de aproximadamente 0.5 puntos porcentuales más alta de lo que habían estimado previamente. Esto se debe en gran medida a la reducción de los envíos de petróleo y gas natural a través del estrecho de Ormuz y las interrupciones del transporte marítimo a través del mar Rojo.

      La estimación, elaborada en respuesta a una solicitud de información del principal demócrata del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, el representante Brendan Boyle, coincide en gran medida con un cálculo previo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien situó los costos en 37,500 millones de dólares, según su testimonio ante el Senado.

      La CBO señaló que las estimaciones provienen en gran medida de la reposición de municiones y equipos perdidos en combate.

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      Boyle afirmó que, además del costo humano de la guerra, "este informe no partidista de la CBO deja claro que la guerra también les ha costado a los contribuyentes estadounidenses decenas de miles de millones de dólares y sigue aumentando, al tiempo que continúa elevando los costos".

      En junio, la Casa Blanca presentó una solicitud de 87.600 millones de dólares en fondos suplementarios, en gran medida para el esfuerzo bélico, pero el Congreso no la ha aprobado. 

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