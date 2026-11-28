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EL CAIRO, Egipto.- El hambre se agravará en 16 países durante los próximos seis meses, y se espera que Sudán y Yemen, devastados por la guerra, figuren entre las cinco naciones que enfrentan el riesgo más grave, advirtieron el viernes las agencias alimentarias de Naciones Unidas. Señalaron los conflictos, la alza vertiginosa del precio de los combustibles vinculados a la guerra en Oriente Medio y los fuertes recortes de la ayuda como factores.

El informe "Puntos críticos del hambre", de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos, abarca de diciembre a mayo de 2026.

El documento sitúa a Sudán, Yemen, Sudán del Sur, Somalia y el norte de Nigeria en el nivel más alto de preocupación. Los cinco han aparecido repetidamente en la lista desde 2022. Los territorios palestinos bajaron un nivel tras el alto el fuego de octubre de 2025 en Gaza, aunque el 67% de la población gazatí aún enfrenta hambre en nivel de crisis o peor, y el informe advirtió que los avances eran frágiles.

Persiste el riesgo de hambruna en Sudán

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En Sudán, se espera que el riesgo de hambruna persista hasta enero en 13 zonas de Darfur del Norte y Kordofán del Sur, apuntó el reporte. Casi 19,5 millones de personas, o el 41% de la población, enfrentanban hambre en nivel de crisis o peor en el último análisis nacional. En dos campamentos de desplazados en Jebel Marra Oriental, en Darfur del Sur, las tasas de desnutrición aguda superaron el umbral de hambruna.

Los precios del sorgo se más que duplicaron en el país en un año, impulsados por los combates y la subida de los combustibles ligada al conflicto en Oriente Medio. Los precios del diésel también se han más que duplicado respecto a hace un año debido a la guerra, según el informe.

La sequía vinculada a El Niño —un fenómeno de calentamiento natural del agua del océano Pacífico que altera el clima en todo el mundo— ha agravado la presión ya que afecta hasta el 55% de las tierras de cultivo en el estado de Sennar y al 70% en Gedaref, dos de los principales estados agrícolas de Sudán.

La directora general adjunta de la FAO, Beth Bechdol, dijo a The Associated Press que la sequía vinculada a El Niño supone una gran amenaza para Sudán, además de la guerra, al agravar el impacto del conflicto sobre la producción de alimentos.