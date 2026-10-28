Javier Sordo Madaleno recibe premio Cemex

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Monterrey, México, 28 de octubre de 2026 /El arquitecto mexicano Javier Sordo Madaleno fue distinguido con el Premio Cemex a la Vida y Obra Lorenzo H. Zambrano 2026, en reconocimiento a su aportación a la transformación del entorno urbano de México, a través de propuestas innovadoras, una visión arquitectónica propia y su compromiso con el desarrollo de las comunidades.

Este reconocimiento distingue a ingenieros y arquitectos cuya trayectoria ha contribuido de manera destacada al crecimiento de la industria de la construcción y al progreso social. Con el Premio Cemex a la Vida y Obra Lorenzo H. Zambrano, la empresa de materiales para la construcción reconoce a profesionales cuyo legado trasciende generaciones y sirve de inspiración para quienes participan en la construcción de las ciudades del futuro.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en la Ciudad de México, durante la celebración del 35 aniversario del Premio Obras Cemex, considerado el máximo reconocimiento de la arquitectura en México. El evento reunirá a integrantes de las comunidades arquitectónica y de la construcción del país.

Con más de 40 años de experiencia profesional, Javier Sordo Madaleno se ha posicionado como una de las figuras más influyentes de la arquitectura mexicana. Actualmente, está al frente de SOMA Group, firma que se acerca a sus 90 años de historia y desde la cual ha desarrollado propuestas urbanas que incorporan usos mixtos, densificación y espacios diseñados en torno a las personas, con el propósito de transformar la forma en que se conciben y habitan las ciudades contemporáneas.

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Dentro de sus proyectos más representativos se encuentran ARTZ Pedregal, Expansión Antara, SOMA HQ y El Palacio de los Palacios Polanco, además de distintos desarrollos de usos mixtos, corporativos y culturales.

Su trabajo ha recibido reconocimientos de instituciones internacionales como el American Institute of Architects (AIA), el Royal Architectural Institute of Canada (RAIC) y el World Architecture Festival (WAF). A su vez, su compromiso social se manifiesta en las iniciativas que promueve mediante la Fundación Sordo Madaleno.

Desde la presidencia de SOMA Group, también ha impulsado una perspectiva que vincula el arte y la cultura con el desarrollo urbano. Esta visión ha dado origen a plataformas promovidas por la tercera generación de la familia, entre ellas Arte Abierto, enfocada en acercar el arte contemporáneo a la vida pública, y Obra, un laboratorio transdisciplinario de arquitectura, arte y cultura que inauguró su primera sede este año en Londres y que próximamente abrirá sus puertas en la Ciudad de México.

Con la distinción otorgada a Javier Sordo Madaleno mediante el Premio Cemex a la Vida y Obra Lorenzo H. Zambrano 2026, Cemex reconoce una trayectoria que ha contribuido al desarrollo de ciudades más dinámicas, conectadas y resilientes, así como un legado que seguirá siendo referente para las próximas generaciones de arquitectos, ingenieros y profesionales del sector.

La edición de este año del Premio Obras Cemex marcará el inicio de su periodicidad bienal y coincidirá con la conmemoración de los 120 años de Cemex construyendo México.