Planea RGC invertir 150 mdp en acuario con 25 tiburones
La atracción se ubicaría en el Museo Laberinto del Tangamanga I, señaló
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Para el 2027, se prevé la construcción de un acuario con 25 tiburones de diferentes especies, en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, anunció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Previo a inaugurar una casa del terror en el denominado "castillito encantado" del parque Tangamanga I, refirió que la infraestructura acuática implicará una inversión superior a los 150 millones de pesos.
Describió que el Gobierno del Estado ya tiene pláticas avanzadas con empresarios de California, Estados Unidos, a fin de generar las condiciones para edificar la nueva atracción turística y ecológica.
Complementó que también se tiene previsto modificar el nombre y el concepto del complejo cultural. "El Laberinto lo único que tiene bello, son los ladrillos que tiene por fuera; por dentro está muy mal el museo. Obsoleto totalmente, los niños ya se aburrieron", remató.
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"Que podamos ser visitar de Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas (...) lo tenemos puesto precisamente para a partir de enero, arrancar este gran proyecto y consolidar ese museo", remató.
Renovarán el Museo Laberinto de las Ciencias
Buscan modernizar sus contenidos y responder a dinámicas de divulgación científica
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