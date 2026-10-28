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Intervienen parte baja de puente Othón; hay reducción de carriles

La SSPC capitalina informó que se habilitarán vías alternas para los automovilistas

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 28, 2026 04:07 p.m.
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Intervienen parte baja de puente Othón; hay reducción de carriles
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      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, alertó a los automovilistas que circulan por Manuel José Othón, hacia la zona centro de la ciudad.

      Explicó que a partir de este 28 de octubre, la Dirección de Obras Públicas iniciará trabajos de rehabilitación en la salida del paso a desnivel rumbo a la Alameda

      "Derivado de ello, encontrarás reducción de carriles en el desnivel del puente Othón y en el carril junto a la Guardería Infantil No. 1 del IMSS", señalaron.

      Vías alternas:

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      ?? Azteca Sur – av. México – retorno frente al Deportivo Ferrocarrilero – av. México hacia av. 20 de Noviembre

      ?? Azteca Sur – av. México – calle Framboyán – Acceso Norte

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