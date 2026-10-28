Intervienen parte baja de puente Othón; hay reducción de carriles

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, alertó a los automovilistas que circulan por Manuel José Othón, hacia la zona centro de la ciudad.

Explicó que a partir de este 28 de octubre, la Dirección de Obras Públicas iniciará trabajos de rehabilitación en la salida del paso a desnivel rumbo a la Alameda.

"Derivado de ello, encontrarás reducción de carriles en el desnivel del puente Othón y en el carril junto a la Guardería Infantil No. 1 del IMSS", señalaron.

Vías alternas:

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?? Azteca Sur – av. México – retorno frente al Deportivo Ferrocarrilero – av. México hacia av. 20 de Noviembre

?? Azteca Sur – av. México – calle Framboyán – Acceso Norte