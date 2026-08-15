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Ubicados, dos presuntos asesinos de universitario

Fue víctima colateral de una riña, revela secretario general de gobierno

Por Rubén Pacheco

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Ubicados, dos presuntos asesinos de universitario
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      Ya se tiene identificado a dos presuntos asesinos de Gabriel Salvador Martínez Flores, estudiante de 21 años de la Facultad de Derecho de la UASLP, cuyo crimen fue cometido el pasado 7 de agosto en la colonia capitalina Rural Atlas.

      Acciones de la autoridad

      Así lo dio a conocer J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, quien expuso que derivado de diversos testimonios se logró ubicar a los dos agresores.

      Describió que los supuestos criminales formarían parte de grupos pandilleriles de la zona, quienes el día de los hechos sostenían una riña con una agrupación antagonista, momento en que el alumno, quien caminaba con su pareja, recibió la agresión con arma de fuego.

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      Detalles confirmados

      Es decir, el asesinato del joven no se trató de una confusión, sino de una víctima colateral, complementó. Lo que significaría que la pareja iba pasando por el lugar de la reyerta y él recibió los impactos de bala.

      "En cualquier momento avanzará el asunto como en cualquier otro similar, y donde se han resultado con éxito las investigaciones", comentó.

      Refirió que la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) brindará apoyo integral para los deudos, es decir, legal, económico y psicológico cuando así lo requieran y necesiten.

      "Antes que otra cosa, nuevamente reiterar nuestro pésame a los amigos y familiares de este joven universitario, Gabriel Salvador. Hemos estado platicando el asunto con la autoridad investigadora", remató.

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