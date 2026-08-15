Terremoto de magnitud 7.7 sacude el este de Indonesia

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Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió el este de Indonesia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Detalles confirmados

El epicentro del sismo, que se produjo a las 5:58 a. m. hora local (21:58 GMT) a poca profundidad frente a la isla de Flores, se localizó a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Hasta el momento, no se han reportado daños ni heridos.

Actividad sísmica en Indonesia

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El extenso archipiélago indonesio está sujeto a una frecuente actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.