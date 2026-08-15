Frustran robo de tráiler en la ´80
Fue a la altura de El Mezquital en donde agentes ubicaron las unidades
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Durante las últimas horas, la Guardia Civil Estatal logró frustrar el robo de un tractocamión y su caja seca, además de detener a dos personas y asegurar una segunda unidad de transporte de carga.
Esto, derivado del reporte de un robo proceso y de las acciones permanentes de vigilancia y seguridad en las carreteras.
La intervención se registró sobre la carretera federal 80 San Luis Potosí–Villa de Arriaga, a la altura de la comunidad El Mezquital, donde agentes estatales ubicaron dos tractocamiones con sus respectivas cajas secas y procedieron a realizar la intervención correspondiente, logrando la detención de Edgar "N", de 32 años, y Ángel "N", de 23 años.
Durante la inspección de las unidades, los elementos localizaron un inhibidor de señal y baterías para su funcionamiento, además de diversos indicios, por lo que se procedió a su aseguramiento para integrarlos a las investigaciones correspondientes.
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Las personas detenidas, las unidades y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene vigilancia permanente en las principales vías de comunicación a través de la División Caminos, mediante acciones de prevención, inteligencia y reacción operativa.
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