EU cancelará cualquier visa si existen razones": Embajada

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 15 (EL UNIVERSAL).- La Embajada de Estados Unidos en México declaró que cancelará cualquier visa cuando existan motivos para hacerlo, sin importar a quién pertenezca.

A través de X, dicha dependencia a cargo del embajador Ronald Johnson, agregó que tampoco importa dónde viva el propietario ni su ideología política.

"Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas".

"Las visas son un privilegio no un derecho", declaró. Además, compartió un video del titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el cual repite esto último.

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Caso reciente de cancelación de visa en México

El caso más reciente en México ocurrió el pasado viernes 13 de agosto, cuando Andrés Manuel López Beltrán dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que dicha institución le había quitado su visa.

En una carta destinada al presidente estadounidense Donald Trump, comentó que "como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder".

Añadió que, a pesar de esta medida, no le causa ningún problema el no poder ir a Estados Unidos "en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza".

Reacciones y contexto político

Un día después, el hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (2018-2024), agradeció las diferentes muestras de solidaridad de figuras de la política, de forma específica de diputados, senadores y gobernadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar y organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos", dijo.

Además, informó que retomó sus actividades en el sexto distrito de Tabasco, donde busca la diputación federal por parte de dicho partido político, creado por su padre en 2014. "Un día más en el territorio, un paso más cerca de la gente", concluyó.