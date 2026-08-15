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Sancionan a 14 de 15 magistrados

El INE los multa por anomalías en gastos de campaña

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Sancionan a 14 de 15 magistrados
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      Sólo uno de los quince magistrados del nuevo Poder Judicial del Estado que participaron en la elección judicial de 2024 se libró de ser sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

      Multas del INE a magistrados por gastos irregulares

      Las anomalías relacionadas con los gastos de la precampaña generaron sanciones que oscilan entre los 452.56 pesos hasta los 31 mil 905.48 pesos y sumaron 73 mil 764.28 pesos.

      La sanción más alta, por 31 mil 905 pesos con 48 centavos, fue impuesta a Silvia Torres Sánchez, actual presidenta de la Tercera Sala en materia civil del Poder Judicial estatal.

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      Por monto, le siguen Paola Morales Monter con multas de alrededor de 15 mil pesos.

      Cuatro magistrados enfrentan sanciones de entre mil 200 y 2 mil 500 pesos: María Alfaro Reyna, Mónica Kemp Zamudio, Sara Bernal Ramírez, y Lourdes Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

      Resolución del INE y sanciones a magistrados

      Otros seis magistrados recibieron multas de mil pesos o menos: Javier Salazar Zavala y Liliana Aguilar Gómez, Ángel Santiago Hernández, Rafael Oviedo Abrego, David Ramos Ruiz, América Onofre Díaz y Rocío Hernández Cruz.

      Sólo el magistrado Arturo Morales Silva no fue sancionado.

      El Consejo General del INE aprobó las multas el pasado 28 de julio mediante la resolución INE/CG977/2025, derivada de las inconsistencias detectadas por la Unidad Técnica de Fiscalización en los informes únicos de gastos de las candidaturas a juzgadoras que participaron en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial local 2024-2025.

      La determinación se desprende del dictamen consolidado presentado por la Comisión de Fiscalización sobre dichos informes.

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