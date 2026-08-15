Can se le echó encima a su perrito y lo apuñaló

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La noche de este jueves, un hombre habría asesinado a puñaladas a un perro que supuestamente atacó a su mascota, otro canino de talla pequeña, el cual habría quedado gravemente herido.

En atención a un reporte ciudadano, agentes de la policía capitalina acudieron a un establecimiento ubicado en sobre la avenida Hernán Cortés, en la colonia Las Piedras, donde ciudadanos señalaron a un hombre por su probable participación en un hecho de maltrato animal.

El hecho sucedió cuando el hombre dejó amarrada a su chihuahua afuera de una tienda 3B, siendo atacada por otro can de talla mayor. Se presume que tras varios intentos de para quitar de las fauces el cuello del perrito atacado, el ahora detenido tomó la decisión de privar de la vida al animal agresor.

Con la colaboración de la ciudadanía, los oficiales atendieron de manera inmediata el reporte y realizaron la detención del señalado, quien fue identificado como Francisco Javier "N", de 61 años. Durante la intervención también fue asegurada una navaja que quedó bajo resguardo como parte de los indicios relacionados con el hecho.

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El detenido fue informado de los derechos que le asisten como persona detenida y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Respecto al canino, se realizan las diligencias y estudios correspondientes para determinar las causas que provocaron su muerte, información que será integrada a la carpeta de investigación que se encuentra a cargo de la autoridad ministerial.