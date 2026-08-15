logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Can se le echó encima a su perrito y lo apuñaló

Por Redacción

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
A
Can se le echó encima a su perrito y lo apuñaló
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La noche de este jueves, un hombre habría asesinado a puñaladas a un perro que supuestamente atacó a su mascota, otro canino de talla pequeña, el cual habría quedado gravemente herido.

      En atención a un reporte ciudadano, agentes de la policía capitalina acudieron a un establecimiento ubicado en sobre la avenida Hernán Cortés, en la colonia Las Piedras, donde ciudadanos señalaron a un hombre por su probable participación en un hecho de maltrato animal.

      El hecho sucedió cuando el hombre dejó amarrada a su chihuahua afuera de una tienda 3B, siendo atacada por otro can de talla mayor. Se presume que tras varios intentos de para quitar de las fauces el cuello del perrito atacado, el ahora detenido tomó la decisión de privar de la vida al animal agresor.

      Con la colaboración de la ciudadanía, los oficiales atendieron de manera inmediata el reporte y realizaron la detención del señalado, quien fue identificado como Francisco Javier "N", de 61 años. Durante la intervención también fue asegurada una navaja que quedó bajo resguardo como parte de los indicios relacionados con el hecho.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El detenido fue informado de los derechos que le asisten como persona detenida y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

      Respecto al canino, se realizan las diligencias y estudios correspondientes para determinar las causas que provocaron su muerte, información que será integrada a la carpeta de investigación que se encuentra a cargo de la autoridad ministerial.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detiene a hombre por maltrato animal; rescatan a cinco perros
      Detiene a hombre por maltrato animal; rescatan a cinco perros

      Detiene a hombre por maltrato animal; rescatan a cinco perros

      SLP

      Redacción

      El sujeto intentó evadir a la policía internándose a un predio de San Miguelito

      Cae pareja por doble homicidio en Zaragoza
      Cae pareja por doble homicidio en Zaragoza

      Cae pareja por doble homicidio en Zaragoza

      SLP

      Redacción

      Las investigaciones de la PDI permitieron identificar y detener a los presuntos responsables

      Capturan en la Fenapo a "El Peri", objetivo de la GCE
      Capturan en la Fenapo a "El Peri", objetivo de la GCE

      Capturan en la Fenapo a "El Peri", objetivo de la GCE

      SLP

      Rubén Pacheco

      La ubicación se logró a través de las cámaras de reconocimiento facial, explicó la SSPC

      SSPC ve positivo el aseguramiento de huachicol en SLP
      SSPC ve positivo el aseguramiento de huachicol en SLP

      SSPC ve positivo el aseguramiento de "huachicol" en SLP

      SLP

      Rubén Pacheco

      Es satisfactorio que exista mayor participación de la Fiscalía General de la República, dijo Juárez Hernández