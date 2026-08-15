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Conductor choca y vuelca en Los Lagos

Paramédicos de la Guardia Civil valoraron al hombre, quien no requirió traslado hospitalario

Por Redacción

Agosto 15, 2026 06:11 p.m.
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Conductor choca y vuelca en Los Lagos
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      Únicamente daños se registraron en choque con objeto fijo y volcadura en el fraccionamiento Los Lagos en Villa de Pozos.

      El reporte fue cerca de las 15:00 horas, cuando el conductor de una camioneta que circulaba sobre la calle circuito Baljash de la colonia Los Lagos, pierde el control hacia su derecha e impacta con un poste metálico de alumbrado público, para terminar volcada sobre su lado izquierdo.

      Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes sólo valoraron al conductor no ameritando traslado. 

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