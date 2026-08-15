Conductor choca y vuelca en Los Lagos
Paramédicos de la Guardia Civil valoraron al hombre, quien no requirió traslado hospitalario
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Únicamente daños se registraron en choque con objeto fijo y volcadura en el fraccionamiento Los Lagos en Villa de Pozos.
El reporte fue cerca de las 15:00 horas, cuando el conductor de una camioneta que circulaba sobre la calle circuito Baljash de la colonia Los Lagos, pierde el control hacia su derecha e impacta con un poste metálico de alumbrado público, para terminar volcada sobre su lado izquierdo.
Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes sólo valoraron al conductor no ameritando traslado.
Fotos | Rescatan a chofer prensado en choque sobre la 57
La Dirección de Protección Civil y Cruz Roja colaboraron para sacar al conductor de un camión
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