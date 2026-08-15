Aprehenden a implicados en muerte de familia en Santa María

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó que cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de Edwin "N", Juan "N" y Luis "N", por su probable participación en los delitos de desaparición cometida por particulares y delitos vinculados con la desaparición de personas.

La notificación del mandamiento judicial se realizó al interior del Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde los tres imputados permanecerán a disposición de la autoridad judicial que los requiere.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI), el pasado 28 de julio se reportó la desaparición de tres personas, habitantes de Santa María del Río, por lo que se iniciaron de manera inmediata las diligencias correspondientes para establecer su paradero.

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Como resultado de las indagatorias, se sustentó la presunta participación de los ahora imputados, por lo que la FGESLP continuará con las diligencias necesarias para lograr el esclarecimiento integral del caso y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.

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Matrimonio e hijo aparecen asesinados en Santa María

Luego de 14 días de desaparecidos en Santa María del Río, un matrimonio de la tercera edad y su hijo fueron encontrados sin vida y enterrados en un predio de la misma cabecera municipal, las autoridades detuvieron a un joven como presunto responsable del triple homicidio, que resultó ser el nieto e hijo de las víctimas.

De acuerdo a los antecedentes, el 28 de julio pasado se reportó la desaparición de Ignacio Montejano Rodríguez y su esposa Elena Niño Celaya, ambos de 79 años de edad, así como su hijo Ignacio Montejano Celaya de 55 años, los cuales fueron vistos por última vez en el Barrio San José, en el municipio de Santa María del Río.

Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos emitió las respectivas fichas de búsqueda para localizar a los desaparecidos, en las que se aportaban sus características físicas, ropa que vestían y demás señas particulares.

Elementos de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias sobre el paradero del matrimonio y su hijo, se le dio seguimiento puntual al caso y fue la tarde del lunes cuando finalmente fueron encontrados sin vida e inhumados en un terreno ubicado en la calle Hidalgo de la cabecera municipal de Santa María.