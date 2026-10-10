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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, explicó que algunos liderazgos del partido político ya tienen una coordinación municipal, cuando apenas el jueves se abrió su convocatoria, con el argumento de que "todos tienen la oportunidad de seguir participando" en los procesos de selección de candidaturas.

Ariadna Montiel responde sobre premios de consolación en Morena

En entrevista, al terminar la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional morenista en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México (CDMX), la presidenta de Movimiento de Regeneración Nacional especificó que los llamados a la unidad son siempre en torno al partido político y no en torno a una candidatura específica.

"Bueno, todos tienen derecho a seguir participando en las otras responsabilidades (...) los llamados de unidad son siempre en torno al proyecto, como lo hacemos siempre"", comentó.

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Citlalli Hernández atiende unidad en Nuevo León para proyecto 2027

Agregó que el caso de Nuevo León lo está atendiendo directamente la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández. Que no sólo ha tratado de mantener conversación con Tatiana Clouthier, también con la coordinadora designada, Clara Luz Flores, para poder avanzar en generar unidad en torno al proyecto de 2027.

"Lo que estamos haciendo es escuchar a todos en su legítimo derecho de cada quien de expresar sus opiniones respecto al proceso", dijo.

Durante su discurso frente a los consejeros nacionales de Morena, Montiel Reyes aclaró que los llamados de unidad y el interés del partido político por sostener la alianza son con la finalidad de atender el proyecto que más "beneficie al pueblo" y que no deben ser para ejercer presión o "encajar cargos".

"Nuestras alianzas y nuestras propuestas deben servir para ampliar el bienestar de México. No es para encajarnos cargos (...) Gracias por el compromiso de mantenernos siempre unidos, porque unidos saldremos adelante de cualquier embate de la derecha, de la oposición. Nos van a hacer lo que el viento a Juárez, porque nos mantenemos juntos", sostuvo.