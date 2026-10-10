Jesusa Ochoa comenta polémica y papel en serie Timbiriche

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Jesusa Ochoa recordó que estuvo a punto de quedar fuera de la serie Timbiriche, ya que en ese momento se encontraba grabando otra serie, pero fue Alberto Guerra quien la animó a audicionar.

"Estaba grabando una serie con él que se llama "Me late que sí" (2025), donde él salía de mi papá, y me dijo, '¿cómo que no vas a audicionar? tienes que estar en esa serie, ve a audicionar'; entonces pudimos arreglar cosas de agenda, fui a audicionar y me quedé", compartió la hija de Jesús Ochoa.

Jesusa Ochoa interpreta en Timbiriche a Alix, una de las integrantes originales de esta agrupación de pop de los 80, en esta serie que retrata la historia de esta emblemática banda, en la cual no sólo hubo fama y éxitos, también excesos y hasta situaciones complicadas, como el abuso a menores, entre sus filas; según se pudo ver en los dos primeros capítulos ya disponibles en ViX.

"Definitivamente fue un proyecto que me cambió la vida, por todo el entrenamiento que hubo, el aprender a bailar como en los 80, de cantar, de hacer un grupo que se convirtió en una familia, grabar en Uruguay fue toda una experiencia, porque fue estar tres meses en un país donde no conoces a nadie, es algo que guardaré en mi corazón", dijo Jesusa.

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Jesusa Ochoa comenta la polémica en torno a la serie Timbiriche

Sobre la polémica que se ha desatado entorno a la serie de ViX, incluso antes de su estreno el jueves pasado, Jesusa explicó que todos lo que integran este proyecto ya esperaban una reacción así, sobre todo de Benny Ibarra, Sasha Sokol, Mariana Garza, Eric Rubín, Alix Bauer y Diego Shoening, los miembros reales de Timbiriche.

"Nuestra postura es, respetamos su opinión y lo que tengan que decir, es muy válido, nuestro respeto y admiración siempre", expresó Ochoa.

Importancia de contar historias que invitan a la reflexión

Jesusa comentó que es muy importante para ella contar historias que inviten a la reflexión, que le hagan ver a la gente los errores que se cometieron y se aprendan de ellos, pero además en este caso, que la música de una banda tan emblemática como ha sido Timbiriche vuelva a sonar y la conozcan las nuevas generaciones.

La joven actriz estuvo presente la tarde de este sábado, en la alfombra roja del musical de Broadway, "Beetlejuice", que por segunda ocasión tendrá una breve temporada en el Centro Cultural Teatro I, del 10 al 18 de octubre. También se pudo ver a Armando Hernández, René Franco, el productor Juan Torres, María Elena Saldaña, por mencionar algunos.