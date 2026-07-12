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27 personas mueren en incendio de pub en Bangkok, Tailandia

El primer ministro Anutin Charnvirakul informó que el fuego inició tras una explosión cerca del escenario.

Por AP

Julio 12, 2026 06:48 p.m.
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27 personas mueren en incendio de pub en Bangkok, Tailandia
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      BANGKOK (AP) — Un enorme incendio envolvió un pub en Bangkok a primera hora del lunes, dejando al menos 27 muertos y decenas de heridos antes que los bomberos lograran controlar las llamas, informaron las autoridades.

      Detalles confirmados

      Imágenes compartidas en internet por equipos de emergencia muestran enormes llamas y columnas de humo saliendo por la puerta principal del pub Na Ladprao, en la zona norte de la capital tailandesa. Se ve a la gente intentando huir al tiempo que una espesa columna de humo negro se eleva hacia el cielo. Los rescatistas señalaron que el incendio fue reportado alrededor de la medianoche.

      El primer ministro Anutin Charnvirakul dijo a los periodistas en el lugar que 27 personas murieron. Añadió que ya se investiga la causa del incendio.

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      Charnvirakul señaló que un músico que estaba presentándose en el pub le contó que vio humo saliendo de un disyuntor cerca del escenario antes de que se fuera la electricidad; luego se escuchó una explosión y un humo espeso llenó rápidamente el lugar.

      Muchas de las víctimas fueron encontradas en los baños, en la parte trasera del pub, resaltó Anutin.

      Acciones de la autoridad

      El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, dijo que 63 personas fueron trasladadas al hospital, 22 de ellas en estado crítico. Dijo que las autoridades trabajan en identificar a las víctimas, ya que muchas no llevaban identificación o estaban inconscientes.

      Los bomberos tardaron alrededor de media hora en controlar el incendio, de acuerdo con las autoridades. Fotos de las secuelas muestran mesas y sillas carbonizadas, y el interior dañado del pub.

      Se instaló un punto de registro para recopilar información de los familiares que llegaban al lugar buscando a sus seres queridos.

      La cantante Sukanya Wongwongwai dijo que estaba presentándose en un lugar cerca cuando escuchó noticias del incendio y corrió al pub porque varios de sus compañeros de banda estaban tocando ahó. Agregó que uno de ellos murió, tres fueron hospitalizados y uno no ha sido localizado.

      "Por lo que escuché de personas que estaban dentro, cuando comenzó el incendio todo se oscureció. Se fue la electricidad y había humo por todas partes, así que no pudieron localizar a otras personas", relató.

      Tailandia ha tenido tragedias similares en el pasado. En 2022, 14 personas murieron en un incendio en un pub de música en la parte oriental del país.

      Y más de una década antes, 66 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en un incendio durante una celebración de Año Nuevo en la víspera del 1 de enero de 2009 en el club nocturno Santika en la capital de Tailandia. Ese incendio aparentemente fue provocado por un espectáculo de fuegos artificiales en interiores.

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